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Powstanie film o zakochanych płaskoziemcach

The Playlist / autor: /
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Powstanie film o zakochanych płaskoziemcach
źródło: Getty Images
autor: Planet Observer
Tom Berkeley i Ross White, zdobywcy Oscara za film krótkometrażowy "Irlandzkie pożegnanie", szykują się do realizacji debiutu pełnometrażowego. Projekt nosi tytuł "The End of the World as We Know It".

Nieprawdopodobna przygoda w poszukiwaniu prawdy i miłości



Film będzie opowieścią o miłości dwojga ludzi. Spotykają się podczas pielgrzymki na kraniec świata. Oboje są bowiem przekonani, że Ziemia jest dyskiem i swoją wyprawą chcą to udowodnić.

W głównych rolach wystąpią:

02.jpg Getty Images © Mike Coppola

Jack O’Connell (świeżo po występie w filmie Danny'ego Boyle'a "Tabloid")

03.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey

Odessa A’zion (nominowana w tym roku do BAFTA za rolę w filmie "Wielki Marty")

"The End of the World as We Know It" to historia, którą odkryliśmy w jednym z najbardziej niezwykłych miejsc, a która zdawała się w niezwykle mocny sposób przemawiać do naszej wspólnej potrzeby poszukiwania sensu, przynależności i miłości w świecie, który staje się coraz bardziej podzielony - mówią o projekcie reżyserzy.

Zwiastun filmu "Irlandzkie pożegnanie"



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