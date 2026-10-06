Powstanie film o zakochanych płaskoziemcach

Nieprawdopodobna przygoda w poszukiwaniu prawdy i miłości

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Getty Images © Kristina Bumphrey



Odessa A’zion (nominowana w tym roku do BAFTA za rolę w filmie "

(nominowana w tym roku do BAFTA za rolę w filmie " Wielki Marty ")

Zwiastun filmu "Irlandzkie pożegnanie"

Film będzie opowieścią o miłości dwojga ludzi. Spotykają się podczas pielgrzymki na kraniec świata. Oboje są bowiem przekonani, że Ziemia jest dyskiem i swoją wyprawą chcą to udowodnić.W głównych rolach wystąpią:- mówią o projekcie reżyserzy.