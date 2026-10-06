Powstanie film o zakochanych płaskoziemcach

"The End of the World as We Know It" to historia, którą odkryliśmy w jednym z najbardziej niezwykłych miejsc, a która zdawała się w niezwykle mocny sposób przemawiać do naszej wspólnej potrzeby poszukiwania sensu, przynależności i miłości w świecie, który staje się coraz bardziej podzielony - mówią o projekcie reżyserzy.
Zwiastun filmu "Irlandzkie pożegnanie"
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