Powstanie sequel "1408". W obsadzie gwiazda "Stranger Things"

Znana z serialu "Stranger Things" Natalia Dyer oraz gwiazdor "Władcy Pierścieni" Elijah Wood wystąpią w kontynuacji horroru "1408" z 2007 roku. Jak donosi Variety, udział w filmie negocjują również gwiazdy oryginału: Samuel L. Jackson i John Cusack. Za kamerą ponownie stanie Mikael Håfström, który napisze scenariusz wspólnie z Markiem Verheidenem.
"1408" powraca
Fabuła nowego filmu trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiemy jedynie, że Jackson
i Cusack
ponownie wcielą się w swoich bohaterów z pierwszej części. Tym razem ich postacie będą grały jednak drugie skrzypce. Zdjęcia mają rozpocząć się w pierwszym kwartale 2027 roku.
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Pierwsze "1408
" powstało na podstawie opowiadania Stephena Kinga
z 1999 roku. Film opowiadał o Michaelu Enslinie (Cusack
), pisarzu specjalizującym się w historiach o nawiedzonych miejscach. Bohater postanawia zbadać legendę pokoju 1408 w nowojorskim hotelu Dolphin. Według opowieści doszło w nim do serii tajemniczych i brutalnych śmierci. Jackson
wcielił się w Geralda Olina, menedżera hotelu.
Horror okazał się dużym sukcesem komercyjnym. Przy budżecie wynoszącym zaledwie 25 milionów dolarów zarobił na całym świecie 132 miliony. Co ciekawe, John Cusack
już wcześniej deklarował, że "1408
" to jedyny film, którego kontynuację byłby skłonny zrealizować. W rozmowie z magazynem "People" w 2025 roku przyznał, że powrót do tej historii mógłby być interesujący.
Zwiastun filmu "1408"