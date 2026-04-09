Poznaj jurorki i jurorów 23. MDAG

W składach jurorskich 23. edycji MDAG
zasiądą wybitne postaci nie tylko ze świata kina dokumentalnego, ale też wielu innych dziedzin kultury oraz atywiści_tki walczący o lepszą przyszłość i równość. Filmy wielu jurorek i jurorów były pokazywane oraz nagradzane podczas poprzednich edycji festiwalu. Część z nich publiczność zobaczy w ramach sekcji The Best of MDAG. Znamy już składy jurorskie oraz wybranych gości i gościnie warszawskiej edycji Millennium Docs Against Gravity.
Podczas gali otwarcia festiwalu zostanie po raz pierwszy w historii przyznane Dokumentalne Grand Prix FIPRESCI. To prestiżowe wyróżnienie otrzyma Najlepszy Film Dokumentalny 2025 roku. W sumie we wszystkich festiwalowych miastach zostaną przyznane w tym roku aż 23 nagrody w 19 konkursach. W warszawskich składach jurorskich zasiada 30 osób, z czego 19 kobiet i 11 mężczyzn.
23. MDAG odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl!
Jury Konkursu Głównego
W Konkursie Głównym MDAG o Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium oraz 10 000 euro powalczy w tym roku 12 filmów! Nagroda ufundowana jest przez Bank Millennium. W tym roku w ramach Konkursu Głównego przyznane zostaną Nagroda za Najlepszy Montaż i Nagroda za Najlepsze Zdjęcia. Wysokość każdej z nich to 2000 euro. Po raz pierwszy zostanie przyznana także prestiżowa Nagroda Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI.
Osoby, które zasiądą w Jury Konkursu Głównego znają się na kinie (dokumentalnym) jak nikt inny. Ich twórczość nominowana była do Oscarów® i nagradzana na międzynarodowych festiwalach filmowych, a publiczności MDAG są znani od lat. Oto one: Jessica Hargrave
to producentka nominowanego do Oscara® filmu "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle
", który swoją europejską premierę miał podczas 22. MDAG
i otrzymał Nagrodę Publiczności na festiwalu w Sundance
. Jej produkcja, "Pamela: Historia miłosna
", została nominowana do nagrody Emmy
®.
W Jury Konkursu Głównego zasiądzie także reżyserka nagrodzonego na IDFA i w Konkursie Głównym 20. MDAG
filmu "Apolonia, Apolonia
" – Lea Glob
. Jej pierwszy pełnometrażowy film, "Olmo i mewa
", otrzymał The Young Jury’s Award na MFF w Locarno
. Reżyserka spotka się z festiwalową publicznością po projekcji filmu "Apolonia, Apolonia
", puszczanego w ramach sekcji The Best of MDAG.
Festiwalowa publiczność zna go już jako scenarzystę filmu "Hollywoodgate
". Podczas 20. MDAG
Jury Konkursu Głównego przyznało wyróżnienie dla filmu "Pod niebem Damaszku
", którego był współreżyserem. Talal Derki
to nominowany do Oscara®
za film "O ojcach i synach
" syryjski reżyser i producent.
Nagrodę Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI w ramach Konkursu Głównego przyzna trzyosobowe Jury w składzie:
Bartolomé Armentano, dziennikarz filmowy, pisze dla argentyńskiego wydania Rolling Stone i hiszpańskiego magazynu Rockdelux
Igor Angjelkov, macedoński pisarz i dziennikarz, redaktor i współwłaściciel wydawnictwa Ili-Ili, autor wielu książek. Twórca słuchowisk radiowych
Sylwia Szostak, polska medioznawczyni i wykładowczyni na SWPS. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Koła Piśmiennictwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Jury Konkursu Polskiego MDAG
nie mógłby odbywać się bez ukochania rodzimego kina dokumentalnego, które urzeka niezwykłą jakością i różnorodnością tematów. Do Konkursu Polskiego zakwalifikowanych zostało 10 tytułów, które mają szansę na Nagrodę dla Najlepszego Polskiego Filmu oraz 4000 euro. W skład Jury Konkursu Polskiego wejdą wyjątkowi ekspertki i eksperci, którzy na festiwalach filmowych znają się lepiej, niż ktokolwiek inny.
Joanna Łapińska jest pierwszą kobieta na stanowisku dyrektorki artystycznej FPFF Gdynia. Jest pomysłodawczynią i twórczynią Polish Days, marketu kina polskiego skierowanego do międzynarodowej branży, Studia Nowe Horyzonty, warsztatów dla młodych osób z branży filmowej, oraz Gdynia Campus – warsztatów dla studentek i studentów szkół filmowych
Raul Niño Zambrano jest dyrektorem kreatywnym Sheffield DocFest, wielokrotnie pełnił funkcję jurora na festiwalach filmowych. Będąc starszym programerem IDFA Amsterdam przeprowadził przełomowe badanie dotyczące pozycji kobiet w świecie filmu dokumentalnego ("The Female Gaze", 2014) oraz zainicjował wydarzenie IDFA Queer Day.
Ola Staszel pełni funkcję dyrektorki festiwalu DOK Leipzig. Przez 15 lat była dyrektorką Neisse Film Festival, gdzie odpowiadała między innymi za program filmów dokumentalnych oraz fabularnych. Założyła i kierowała mobilnym festiwalem kinowym The Rolling Movies.
W ramach Konkursu Polskiego przyznana zostanie Nagroda Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim.
Filmy w Konkursie Polskim mają szansę na Nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego oraz na Nagrodę za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim od studia Smakjam w wysokości 3333 euro lub równowartość tej sumy w postaci usług postprodukcyjnych. Smakjam to działające od 18 lat studio postprodukcyjne z siedzibami w Warszawie i Londynie.
Filmy biorące udział w Konkursie Polskim powalczą także o Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych w Konkursie Polskim.
Ideą Stowarzyszenia Kin Studyjnych, zrzeszającego 230 tradycyjnych kin w całej Polsce, jest szerzenie wysokiej kultury, edukacja i wspieranie rozwoju kina artystycznego. Filmy dokumentalne często wytrącają nas ze strefy komfortu, konfrontują z naszą ciemną stroną, ale też uczą wrażliwości, tolerancji i piękna. Kino dokumentalne jest niezwykle istotnym elementem realizacji misji kin studyjnych, dlatego wierzymy. Laureat Nagrody Specjalnej Stowarzyszenia Kin Studyjnych otrzyma wsparcie kampanii promocyjnej zwycięskiego filmu w kinach w kwocie 10 000 złotych. W skład Jury Nagrody wejdą Agnieszka Noskowska (Kino Iluzjon, Warszawa), Dagmara Pawłowska (Kino Zorza, Sianów), Grzegorz Smędek (Kino Miejsce, Zakopane).
Jury Nagrody Nos Chopina
Podczas 23. MDAG
po raz kolejny zostanie przyznana Nagroda Nos Chopina i 2000 euro dla najlepszego filmu o muzyce i sztuce. Partnerem nagrody jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Osoby, które zasiądą w Jury Konkursu otrzymały nagrody przyznawanych za osiągnięcia artystyczne, a ich dorobek przyczynia się do rozwoju polskiej kultury i sztuki. Eliza Kącka
otrzymała w ubiegłym roku Nagrodę Literacką "Nike" za esej "Wczoraj byłaś zła na zielono". Jest członkinią Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. Publikuje m.in. na łamach "Tygodnika Powszechnego". Redaktorka wyborów poezji klasycznych autorek i autorów, członkini Unii Literackiej, adiunktka na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest pianistą, kompozytorem i aranżerem muzyczny. Bartek Wąsik to członek i współzałożyciel zespołów Lutosławski Piano Duo i Kwadrofonik. Koncertował na całym świecie, występując w Europie, Azji i obu Amerykach. Tworzy muzykę inspirowaną naturą, czego przykładem jest jego najnowszy album "Pianorizon". W tym toku w trakcie festiwalu Bartek Wąsik zachwyci widzki i widzów podczas występu inspirowanego filmem "O czasie i wodzie".
Karierę rozpoczęła w latach 70., współpracując jako modelka m.in. z domem mody Moda Polska. Lidia Popiel
od połowy lat 80. zajmuje się fotografią, realizując sesje dla magazynów takich jak "Zwierciadło", "Pani" czy "Sukces". Autorka m.in. okładki albumu "Zawsze tam gdzie ty" zespołu Lady Pank. Wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej i redaktorka naczelna magazynu "Fine Life".
Jury Konkursu Amnesty International Polska
Jedną z największych wartości festiwalu Millennium Docs Against Gravity
od lat jest walka o prawa człowieka. Filmy, które wezmą udział w Konkursie Amnesty International Polska łączy dokładnie ten wspólny mianownik. Laureata lub laureatkę Nagrody Amnesty International Polska wyłonią wyjątkowe osoby, dla których godność człowieka zawsze jest na pierwszym miejscu. Nagroda w wysokości 3000 euro jest podziękowaniem dla tych, którzy swoją pracą filmową pokazują, czym są prawa człowieka.
Dyrektorka Amnesty International Polska i specjalistka w zakresie prawa antydyskryminacyjnego i ochrony praw człowieka. Anna Błaszczak-Banasiak przed objęciem funkcji dyrektorki fundatora nagrody pracowała w Parlamencie Europejskim, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i była członkinią Europejskiej Sieci Organów do spraw Równego Traktowania "EQUINET". Anna Błaszczak-Banasiak będzie gościnią dyskusji "Razem przeciw niesprawiedliwości – o nieposłuszeństwie obywatelskim", która odbędzie się podczas 23. MDAG po projekcji filmu "Wszyscy na Kenmure Street", reż. Felipe Bustos Sierra.
Margje de Koning pełni funkcję dyrektorki artystycznej festiwalu Movies that Matter. Przez 12 lat reżyserowała filmy dokumentalne i wykładała na Uniwersytecie Amsterdamskim, a następnie pełniła kluczowe funkcje w IKON i EOdocs, odpowiadając za rozwój produkcji dokumentalnej. Od 2019 roku kieruje Movies that Matter i aktywnie działa w branży filmowej jako jurorka oraz panelistka. Wraz z innymi twórczyniami i twórcami została zaproszona do dołączenia do organizacji przyznającej Oscary® każdego roku.
Anne Marie Borsboom jest założycielką ShareDoc – platformy oferującej wsparcie bohaterkom i bohaterom filmów dokumentalnych. Była jedną z pierwszych operatorek filmowych w Niderlandach, pracując z różnymi reżyserami. Jej film dokumentalny, "BOI", otrzymał nominację do nagrody Prix Europa 2016 w kategorii najlepszy dokument telewizyjny oraz do nagrody dla najlepszego międzynarodowego filmu dokumentalnego na TIFF. Borsboom w swoich filmach stara się zawsze poruszać tematy wykraczające poza główny wątek, a kobiety zajmują w nich centralne miejsce.
Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych
W tym roku stawka o Nagrodę dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego jest wysoka. Do Konkursu Krótkometrażowego zakwalifikowały się bowiem filmy nagrodzone na Sundance
i nominowane do Oscara®
. Łącznie o Nagrodę i powalczą aż 22 tytuły, a w tym cztery polskie. Krótki metraż nie oznacza oczywiście mniejszego wyzwania dla osób, które w tym roku zasiądą w Jury.
"Człowiek, który nie potrafi milczeć", film krótkometrażowy Nebojšy Slijepčevića
, został nominowany do Oscara®
. Slijepčević
za swoją twórczość otrzymał liczne nagrody, m.in. Europejską Nagrodę Filmową i Złotą Palmę. Reżyser spotka się z festiwalową publicznością w ramach sekcji The Best of MDAG, po projekcji filmu "Serbka
".
Joanna Baranowska wspiera filmowców i filmowczynie w procesach twórczych jako psycholożka i development executive. Współpracowała z Short Waves Festival w Poznaniu, Go Short International Short Film Festival w Nijmegen, platformą streamingową This Is Short i Institute of Documentary Film w Pradze.
Obecny programer sekcji Generation na Berlinale, Anas Sareen, studiował literaturę i historię filmu na uniwersytetach w Lozannie i Oksfordzie, a następnie rozpoczął pracę jako scenarzysta i reżyser. Jego krótkometrażowy film "The Gods", który w 2025 roku miał premierę w Locarno, jest pokazywany na festiwalach na całym świecie.
Jury Nagrody Green Warsaw Award
W tym roku po raz kolejny zostanie przyznana nagroda Green Warsaw Award w wysokości 15 000 zł dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Fundatorem nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodzie Green Warsaw Award towarzyszy sekcja filmowa Klimat na zmiany.
Zastępca dyrektora Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy, Leszek Drogosz, od lat zaangażowany jest w realizację projektów zrównoważonego rozwoju współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Reprezentuje Warszawę w międzynarodowych organizacjach miejskich, takich jak EUROCITIES czy C40. Współtworzył miejskie strategie dotyczące polityki energetycznej i klimatycznej.
Orina Krajewska jest współzałożycielką Fundacji Małgosi Braunek "Bądź", promującej holistyczne podejście do zdrowia i medycynę integralną. Jej działalność łączy sztukę z zaangażowaniem społecznym i edukacją w obszarze zdrowia. Jest aktorką i edukatorką, ukończyła London International School of Performing Arts. Prowadzi warsztaty teatralne i szkolenia.
Reżyserka filmów dokumentalnych z Gruzji, współzałożycielka i przewodnicząca Documentary Association Georgia (DOCA). Salomé Jashi
jest reżyserką m.in. znanego festiwalowej publiczności "Poskromionego ogrodu
". Film zdobył uznanie na Sundance
i Berlinale
oraz nominację do Europejskiej Nagród Filmowych. Podczas 23. MDAG
film będzie prezentowany w ramach sekcji The Best of MDAG. Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserką.
Pozostałe składy jurorskie i nagrody Nagroda Onet.pl Big Screen Doc
Widzowie festiwalu w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni i Poznaniu zagłosują za pomocą kart do głosowania na swój ulubiony film spośród 12 tytułów, przedstawiających rozmaite zjawiska popkulturowe, ale i poważniejsze tematy. Reżyser zwycięskiego filmu w Konkursie o Nagrodę Onet.pl Big Screen Doc otrzyma 2000 euro. Nagroda za Najlepszy Debiut
Pierwszy lub drugi film często pozwala młodym, utalentowanym twórcom z sukcesem wejść do świata kina. Wspierając rodzące się talenty, dzięki sponsorowi nagrody marce Visa, która jest jednym ze światowych liderów płatności cyfrowych, podczas Millennium Docs Against Gravity zostanie przyznana Nagroda za Najlepszy Debiut w wysokości 2000 euro. Międzypokoleniowe Jury, składające się z nastolatków oraz osób w wieku 55+, wybierze najlepszy film. W skład Jury Nagrody za Najlepszy Debiut wejdą: Oliwia Maciejewska, Antoni Banach, Stanisław Biele, Elżbieta Zawadzka, Witosława Giedrojć i Halina Rudzka. Nagroda "Newsweek Psychologia" dla Najlepszego filmu o tematyce psychologicznej
Po raz kolejny redakcja "Newsweek Psychologia" przyzna swoją nagrodę dla najlepszego filmu o tematyce psychologicznej w wysokości 1000 euro. Tytuły prezentowane w tym konkursie prezentują całe spektrum ludzkich emocji i doświadczeń, pokazując walkę bohaterów oraz bohaterek o siebie i swoje szczęście. Nagrodę otrzyma ta historia, która najlepiej obrazuje złożoność naszego życia. Nagroda Dokumentalna Warszawy
Jak co roku, widzowie i widzki Festiwalu Millennium Docs Against Gravity wybiorą najlepszy film, który zdobędzie Nagrodę Publiczności. W konkursie biorą udział wszystkie filmy prezentowane w programie Festiwalu. Każdy widz i widzka może głosować i zostać jurorem_ką Millennium Docs Against Gravity.