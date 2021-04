Poznajcie gwiazdę spin-offu "The Boys"

Poznaliśmy jedną z gwiazd serialowego spin-offu " The Boys ". To Reina Hardesty , dla której nie będzie to pierwsza komiksowa rola. W serialach " Flash " i " Legends of Tomorrow " pojawiała się jako Weather Witch.Akcja show ma się rozgrywać w jedynej amerykańskiej uczelni dla młodych superbohaterów. Studenci przekraczają swoje fizyczne, seksualne i moralne granice, rywalizując o najlepsze kontrakty w największych miastach.Projekt określany jest jako mieszanka niegrzecznej młodzieżowej komedii z kategorią R oraz "Igrzysk śmierci".