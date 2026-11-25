Indyjska platforma streamingowa Lionsgate Play zaprezentowała światu swoją nową gwiazdę. Nazywa się Yug R.Ai i nie jest człowiekiem. Został w całości wykreowany przez sztuczną inteligencję. Yug R.Ai już pracuje nad swoją pierwszą dużą rolą. Został gwiazdą serialu "Eklavya".
Sztuczna inteligencja pomoże w promocji indyjskich historii na świecie
Rohit Jain, założyciel i szef Lionsgate Play, jest zachwycony możliwościami sztucznej inteligencji. Twierdzi, że dzięki AI można wreszcie zacząć przenosić na ekran bogatą mitologię Indii. Dotąd na przeszkodzie stały zbyt duże koszty produkcji. Każdy przełom technologiczny otwierał przed twórcami nowe możliwości opowiadania historii. Sztuczna inteligencja otwiera ich jeszcze więcej i robi to szybciej niż jakakolwiek technologia wcześniej. Jednak sama technologia nie tworzy ekranowej magii. To zasługa wspaniałych historii i ludzi, którzy za nimi stoją. Dlatego każdy projekt z naszego portfolio produkcji wykorzystujących AI powstaje pod kierunkiem silnego zespołu kreatywnego, w którego skład wchodzą scenarzyści, artyści i reżyser
– przekonuje Jain.
Yug R.Ai już "pracuje" na "planie" swojego pierwszego serialu. To widowisko "Eklavya".
Pierwszy sezon ma składać się z ośmiu odcinków i stanowić otwarcie nowego uniwersum.
Za reżyserię odpowiada Vibhu Puri
, który ma na swoim koncie m.in. serial "Heeramandi: Bazar diamentów
". "Eklavya"
jest adaptacją jednej z historii opisanych w olbrzymim eposie "Mahābhārata". Tytuł to imię głównego bohatera, chłopca z królewskiego rodu Nishada. Eklavya bardzo pragnie zostać mistrzem łucznictwa, lecz Dronacharya odmawia przyjęcia go na ucznia, ponieważ jest nauczycielem książąt z rodu Kuru, w tym Arjuny, głównego bohatera eposu. Chłopak jednak nie poddaje się i samodzielnie uczy się strzelać z łuku. Jest w tym tak dobry, że kiedy Arjuna zobaczył go podczas treningu i zorientował się, że Eklavya uważa się za ucznia Dronacharyi, poskarżył się nauczycielowi. Ten spotkał się z Eklavyą, uznał jego oddanie swoim naukom i zażądał Gurudakṣiṇy (opłaty za przekazanie wiedzy) w formie kciuka. Eklavya podporządkował się swojemu guru, przez co jego umiejętności łucznicze znacznie zmalały, co zapewniło Arjunie przewagę. "Eklavya"
powstaje na potrzeby Tiger TV, kanału będącego częścią Lionsgate Play. Jest to pierwszy, ale z całą pewnością nie ostatni projekt AI, który powstaje dla tej platformy.