Poznajcie tytuł czwartej części cyklu "Poznaj mojego tatę"

Rodzina Fockerów powraca

Zwiastun filmu "Poznaj naszą rodzinkę"

Cykl komediowy rozpoczął się w 2000 roku od filmu. Była to historia Grega Fockera, który zamierza prosić swoją dziewczynę o rękę. Niestety, ta woli, aby Greg oświadczył się w tradycyjny sposób, czyli o jej rękę poprosił ojca. Nie mając wyboru, Greg wraz z narzeczoną wybiera się poznać przyszłych teściów. Na miejscu jednak okazuje się, że zdaniem ojca Pam nie nadaje się na męża dla jego ukochanej córki i na każdym kroku stara mu się to udowodnić. Pobyt u rodziców Pam staje się dla Grega piekłem na ziemi...Film okazał się na tyle dużym przebojem, że w 2004 roku do kin trafił sequel pod tytułem. Sześć lat później bohaterowie wrócili w części trzeciej –Szczegółynie są na razie znane. Wiemy jednak, że w filmie pojawią się znani z poprzednich części: Robert De Niro Owen Wilson . Nowymi twarzami będą: Ariana Grande Wiemy również, kto film wyreżyseruje. To scenarzysta wszystkich dotychczasowych części cyklu John Hamburg. Oczywiście to on jest również autorem fabuły.Premierazaplanowana jest na listopad 2026 roku.