Poznajecie? To Alan Ritchson, gwiazda serialu "Reacher", w zwiastunie "Motor City"
Choć Alan Ritchson zajęty jest pracą nad serialem "Reacher", to najwyraźniej ma czas, by grać i w innych projektach. Do sieci trafił właśnie zwiastun brutalnego "Motor City".

Alan Ritchson na drodze zemsty



Akcja filmu rozgrywa się w Detroit lat 70. ubiegłego wieku. Alan Ritchson wciela się w Johna Millera. Mężczyzna miał pecha i zakochał się w dziewczynie gangstera. Ten nie zamierzał puścić płazem jego wykroczenie. John trafia na lata do więzienia wrobiony w przestępstwo. Czas za kratami spędził na obmyślaniu spektakularnej zemsty. I teraz wprowadza swój plan w życie...

Film miał swoją premierę na festiwalu w Toronto w ubiegłym roku. Nakręcił go Potsy Ponciroli ("Wyspa chciwości").

Alan Ritchson nie jest jedyną znaną osobą w obsadzie. Na planie partnerowali mu: Shailene Woodley, Pablo Schreiber, Ben Foster i Ben McKenzie.

