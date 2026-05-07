Poznajecie? To Alan Ritchson, gwiazda serialu "Reacher", w zwiastunie "Motor City"

Choć Alan Ritchson zajęty jest pracą nad serialem "Reacher", to najwyraźniej ma czas, by grać i w innych projektach. Do sieci trafił właśnie zwiastun brutalnego "Motor City".
Alan Ritchson na drodze zemsty
Akcja filmu rozgrywa się w Detroit lat 70. ubiegłego wieku. Alan Ritchson
wciela się w Johna Millera. Mężczyzna miał pecha i zakochał się w dziewczynie gangstera. Ten nie zamierzał puścić płazem jego wykroczenie. John trafia na lata do więzienia wrobiony w przestępstwo. Czas za kratami spędził na obmyślaniu spektakularnej zemsty. I teraz wprowadza swój plan w życie...
Film miał swoją premierę na festiwalu w Toronto w ubiegłym roku. Nakręcił go Potsy Ponciroli
("Wyspa chciwości
"). Alan Ritchson
nie jest jedyną znaną osobą w obsadzie. Na planie partnerowali mu: Shailene Woodley
, Pablo Schreiber
, Ben Foster
i Ben McKenzie
.
Zwiastun filmu "Motor City"