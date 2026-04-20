Poznaliśmy obsadę i datę premiery filmowego "Elden Ring"

Produkcja filmowej wersji "Elden Ring" ruszyła. A my poznaliśmy właśnie pełną obsadę oraz datę premiery. Podano także, że projekt powstaje z myślą o seansach w sieci kin IMAX. Możemy się więc spodziewać efektownego widowiska. Za kamerą stoi Alex Garland, który sam o sobie mówi, że jest wielkim miłośnikiem gry "Elden Ring" i to właśnie on walczył o realizację jej kinowej adaptacji.
"Elden Ring" – pełna obsada
W filmie zgodnie z zapowiedziami wystąpi Kit Connor
, którego wcześniej mogliśmy oglądać w innej produkcji Garlanda – "Wojna
", a także w serialu "Heartstopper
".
Connorowi towarzyszyć będą m.in. Ben Whishaw
, Cailee Spaeny
, Tom Burke
oraz Havana Rose Liu
.
W obsadzie znaleźli się także: Sonoya Mizuno
, Jonathan Pryce
, Ruby Cruz
, Nick Offerman
, John Hodgkinson
, Jefferson Hall
, Emma Laird
oraz Peter Serafinowicz
.
Premiera została wyznaczona na 3 marca 2028 roku.
"Elden Ring" to jedna z najlepiej ocenianych gier w historii – mroczne RPG akcji zadebiutowało w 2022 roku. Za jego powstanie odpowiada studio FromSoftware pod kierownictwem Hidetaki Miyazakiego, na podstawie mitologicznej historii stworzonej przez Martina. Gra sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy i zdobyła ponad 400 nagród dla Gry Roku.