Poznaliśmy obsadę i datę premiery filmowego "Elden Ring"

Variety
Produkcja filmowej wersji "Elden Ring" ruszyła. A my poznaliśmy właśnie pełną obsadę oraz datę premiery. Podano także, że projekt powstaje z myślą o seansach w sieci kin IMAX. Możemy się więc spodziewać efektownego widowiska. Za kamerą stoi Alex Garland, który sam o sobie mówi, że jest wielkim miłośnikiem gry "Elden Ring" i to właśnie on walczył o realizację jej kinowej adaptacji. 

"Elden Ring" – pełna obsada


W filmie zgodnie z zapowiedziami wystąpi Kit Connor, którego wcześniej mogliśmy oglądać w innej produkcji Garlanda – "Wojna", a także w serialu "Heartstopper".

Connorowi towarzyszyć będą m.in. Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke oraz Havana Rose Liu.


W obsadzie znaleźli się także: Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird oraz Peter Serafinowicz.

Premiera została wyznaczona na 3 marca 2028 roku. 

"Elden Ring" – zobacz zapowiedź gry


"Elden Ring" to jedna z najlepiej ocenianych gier w historii – mroczne RPG akcji zadebiutowało w 2022 roku. Za jego powstanie odpowiada studio FromSoftware pod kierownictwem Hidetaki Miyazakiego, na podstawie mitologicznej historii stworzonej przez Martina. Gra sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy i zdobyła ponad 400 nagród dla Gry Roku.


