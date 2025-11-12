Prace nad "Jumanji 3" ruszyły! Co dalej z serią?

Jedna wesoła i jedna smutna wiadomość dla fanów serii "Jumanji". Dwayne "The Rock" Johnson ujawnił, że właśnie ruszyły przygotowania do realizacji trzeciej części (czwartej – licząc z oryginalnym filmem z Robinem Williamsem). Ale – gwiazdor dodał, że będzie to zwieńczenie cyklu.
Co wiemy o "Jumanji 3"? Dwayne "The Rock" Johnson opublikował na Instagramie zdjęcia z czytania scenariusza do "Jumanji 3".
Przy okazji dowiedzieliśmy, że w obsadzie powrócą wszystkie gwiazdy serii: Jack Black, Karen Gillan i Kevin Hart. Oficjalnie ruszamy z produkcją "Jumanji 3", zaczynając od wspólnego czytania scenariusza w Los Angeles. Tu również będziemy kręcić
, napisał gwiazdor. Co za wielka, fantastyczna, emocjonalna przygoda. Wydaje się właściwe, żeby zakończyć naszą ukochaną serię "Jumanji" na tej pięknej nucie naszego finałowego filmu
, dodał Johnson
, potwierdzając, że "trójka" będzie ostatnim filmem w serii.
Niesamowite, że udało nam się ponownie zgromadzić całą ekipę. Szczęki bolały nas od śmiechu. Rozmawialiśmy o tym, jak bardzo brakuje nam takiej radości i frajdy. Zróbmy dobry film
, podsumował aktor.
Reżyseruje Jake Kasdan
. Scenariusz napisali Kasdan
, Jeff Pinkner
i Scott Rosenberg
.
"Jumanji: Następny poziom" – zwiastun
O czym opowiadał "Jumanji: Następny poziom"?
"Jumanji: Następny poziom
" to powrót słynnych bohaterów, których poznaliśmy w "Jumanji: Przygoda w dżungli
". Tyle że zasady gry zmieniły się diametralnie. Wszyscy zmuszeni są do powrotu do świata Jumanji, by uratować jednego ze swych przyjaciół, któremu nie udało się opuścić gry. Nie spodziewają się jednak, że nic nie pójdzie zgodnie z ich oczekiwaniami. Przyjdzie im stawić czoła niebezpieczeństwom i temu, co nieznane – od jałowych pustyń przez śnieżne szczyty gór. Tylko czy uda im się wyjść z najbardziej wciągającej gry świata?