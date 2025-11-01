Pracowali nad "GTA 6". Zostali zwolnieni, bo walczyli o prawa pracowników

"Grand Theft Auto 6" to najbardziej wyczekiwana gra dekady. Wygląda jednak na to, że jej debiut nie przebiegnie bezboleśnie. Twórca gry - Rockstar Games - właśnie stał się obiektem kontrowersji. A to za sprawą ostatnich zwolnień.
Dlaczego pracownicy Rockstar Games zostali zwolnieni?
Jak donosi Bloomberg między 30 a 40 pracowników Rockstar Games z Wielkiej Brytanii i Kanady, którzy pracowali nad grą "Grand Theft Auto 6", zostało zwolnionych. Oficjalnie powodem był "wykroczenie służbowe"
.
Co kryje się za tym terminem? Tego nie wiadomo. Bloomberg podaje jednak, że wszystkich zwolnionych łączyła jedna rzecz - obecność na prywatnym kanale Discorda o związkach zawodowych. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Wielkiej Brytanii twierdzi zaś, że zwolnienia mają na celu powstrzymanie zorganizowania związków zawodowych
w koncernie.
W oficjalnym komunikacie czytamy: Rockstar właśnie dokonało jednego z najbardziej rażących i bezwzględnych aktów tłumienia związków zawodowych w historii branży gier. To jawne lekceważenie prawa oraz życia pracowników, którzy przynoszą im miliardowe zyski, jest obrazą dla ich fanów i dla całej światowej branży.
Czy fani "GTA" poczują się obrażeni? I czy plama na wizerunku wpłynie na sprzedaż "Grand Theft Auto 6
", przekonamy się już za kilka miesięcy.
Zwiastun "Grand Theft Auto 6"