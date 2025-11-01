Newsy Gry Inne Pracowali nad "GTA 6". Zostali zwolnieni, bo walczyli o prawa pracowników
Inne / Gry

Pracowali nad "GTA 6". Zostali zwolnieni, bo walczyli o prawa pracowników

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Pracowali+nad+%22GTA+6%22.+Zostali+zwolnieni%2C+bo+walczyli+o+prawa+pracownik%C3%B3w-163720
Pracowali nad &quot;GTA 6&quot;. Zostali zwolnieni, bo walczyli o prawa pracowników
"Grand Theft Auto 6" to najbardziej wyczekiwana gra dekady. Wygląda jednak na to, że jej debiut nie przebiegnie bezboleśnie. Twórca gry - Rockstar Games - właśnie stał się obiektem kontrowersji. A to za sprawą ostatnich zwolnień.

Dlaczego pracownicy Rockstar Games zostali zwolnieni?



Jak donosi Bloomberg między 30 a 40 pracowników Rockstar Games z Wielkiej Brytanii i Kanady, którzy pracowali nad grą "Grand Theft Auto 6", zostało zwolnionych. Oficjalnie powodem był "wykroczenie służbowe".


Co kryje się za tym terminem? Tego nie wiadomo. Bloomberg podaje jednak, że wszystkich zwolnionych łączyła jedna rzecz - obecność na prywatnym kanale Discorda o związkach zawodowych. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Wielkiej Brytanii twierdzi zaś, że zwolnienia mają na celu powstrzymanie zorganizowania związków zawodowych w koncernie.

W oficjalnym komunikacie czytamy: Rockstar właśnie dokonało jednego z najbardziej rażących i bezwzględnych aktów tłumienia związków zawodowych w historii branży gier. To jawne lekceważenie prawa oraz życia pracowników, którzy przynoszą im miliardowe zyski, jest obrazą dla ich fanów i dla całej światowej branży.

Czy fani "GTA" poczują się obrażeni? I czy plama na wizerunku wpłynie na sprzedaż "Grand Theft Auto 6", przekonamy się już za kilka miesięcy.

Zwiastun "Grand Theft Auto 6"




Powiązane artykuły Grand Theft Auto VI

Zobacz wszystkie artykuły

Grand Theft Auto VI  (2026)

 Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto V  (2013)

 Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto: San Andreas  (2004)

 Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto IV  (2008)

 Grand Theft Auto IV

Najnowsze Newsy

Gry

"Battlefield 6". EA uległo graczom

Filmy

Cameron Diaz w nowym filmie twórcy "Gada"

1 komentarz
Seriale Telewizja

"American Horror Story 13". Znamy obsadę

4 komentarze
Filmy

Daisy Edgar-Jones u laureata nagrody BAFTA

Filmy

Od czego zależy, czy powstanie "Baby Driver 2"?

1 komentarz
Filmy

Twórca "Motocyklistów" kręci... horror? Jest obsada

Seriale

Powrót do "Detektywa"? Woody Harrelson odpowiada jednoznacznie

4 komentarze