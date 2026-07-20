Prawicowy komentator Ben Shapiro zachwycony "Odyseją" Nolana. "Arcydzieło"

"Odyseja" Christophera Nolana jeszcze przed premierą wzbudzała kontrowersje, szczególnie w części konserwatywnego środowiska. Film spotkał się jednak z entuzjastyczną reakcją jednego z najbardziej rozpoznawalnych prawicowych komentatorów w USA - Bena Shapiro.
Twórca poświęcił produkcji 18-minutową recenzję opublikowaną na YouTube, w której ocenił ją na 8,5–9 punktów w dziesięciostopniowej skali. Jego zdaniem najnowszy film Nolana
to arcydzieło.
Shapiro pochwalił przede wszystkim występy Matta Damona
w roli Odyseusza, Roberta Pattinsona
jako Antinoosa oraz Toma Hollanda
wcielającego się w Telemacha. Nie miał też większych zastrzeżeń do Zendayi
jako Ateny oraz Lupity Nyong’o
jako Heleny Trojańskiej, mimo wcześniejszych zarzutów części widzów dotyczących tych wyborów castingowych. Stwierdził ponadto, że Diane Kruger
- która zagrała Helenę w "Troi
" i do której porównywano Nyong'o
- też nie wygląda na Greczynkę (aktorka jest Niemką).
Komentator skupił się natomiast na udziale Elliota Page'a
, który w filmie wciela się w Sinona. Jego zdaniem obsadzenie transpłciowego aktora w tej roli było błędem, jednak jednocześnie podkreślił, że nie powinno to przesłaniać wartości całego filmu. Film nie poniesie porażki z tego powodu. Okazuje się, że kiedy ludzie są gotowi się bawić, potrafią zaakceptować nawet pewne wady, jeśli całość działa.
Ostatecznie zachęcił swoich odbiorców, aby nie odrzucali "Odysei
" wyłącznie z powodu kontrowersji wokół obsady. Według niego film porusza również tematy, które mogą być bliskie konserwatywnej części widowni.
Tymczasem film Nolana
po weekendzie zarobił już 264 mln dolarów na świecie.
"Odyseja" - zwiastun