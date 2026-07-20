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Prawicowy komentator Ben Shapiro zachwycony "Odyseją" Nolana. "Arcydzieło"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Prawicowy+komentator+zachwycony+%22Odysej%C4%85%22+Christophera+Nolana.+Ben+Shapiro+nazwa%C5%82+film+arcydzie%C5%82em-167649
Prawicowy komentator Ben Shapiro zachwycony &quot;Odyseją&quot; Nolana. &quot;Arcydzieło&quot;
"Odyseja" Christophera Nolana jeszcze przed premierą wzbudzała kontrowersje, szczególnie w części konserwatywnego środowiska. Film spotkał się jednak z entuzjastyczną reakcją jednego z najbardziej rozpoznawalnych prawicowych komentatorów w USA - Bena Shapiro.

Twórca poświęcił produkcji 18-minutową recenzję opublikowaną na YouTube, w której ocenił ją na 8,5–9 punktów w dziesięciostopniowej skali. Jego zdaniem najnowszy film Nolana to arcydzieło.

Shapiro pochwalił przede wszystkim występy Matta Damona w roli Odyseusza, Roberta Pattinsona jako Antinoosa oraz Toma Hollanda wcielającego się w Telemacha. Nie miał też większych zastrzeżeń do Zendayi jako Ateny oraz Lupity Nyong’o jako Heleny Trojańskiej, mimo wcześniejszych zarzutów części widzów dotyczących tych wyborów castingowych. Stwierdził ponadto, że Diane Kruger - która zagrała Helenę w "Troi" i do której porównywano Nyong'o - też nie wygląda na Greczynkę (aktorka jest Niemką). 


Komentator skupił się natomiast na udziale Elliota Page'a, który w filmie wciela się w Sinona. Jego zdaniem obsadzenie transpłciowego aktora w tej roli było błędem, jednak jednocześnie podkreślił, że nie powinno to przesłaniać wartości całego filmu. Film nie poniesie porażki z tego powodu. Okazuje się, że kiedy ludzie są gotowi się bawić, potrafią zaakceptować nawet pewne wady, jeśli całość działa.

Ostatecznie zachęcił swoich odbiorców, aby nie odrzucali "Odysei" wyłącznie z powodu kontrowersji wokół obsady. Według niego film porusza również tematy, które mogą być bliskie konserwatywnej części widowni.

Tymczasem film Nolana po weekendzie zarobił już 264 mln dolarów na świecie.

"Odyseja" - zwiastun



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