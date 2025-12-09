Skyrim debiutuje na Nintendo Switch 2!

"The Elder Scrolls V: Skyrim: Anniversary Edition" oficjalnie trafiło na Nintendo Switch 2, oferując pełną zawartość podstawowej gry oraz trzech dużych dodatków: "Dawnguard", "Dragonborn" i "Hearthfire". Wydanie na nową konsolę Nintendo korzysta z ulepszeń sprzętowych Switcha 2, dzięki czemu oferuje wyższą rozdzielczość, krótsze czasy wczytywania i ogólną poprawę płynności działania.
Wersja przygotowana na Switch 2 obsługuje również Joy-Con 2 z funkcją myszy, sterowanie ruchem, Amiibo i dodatkowe możliwości systemowe, co przekłada się na wygodniejszą rozgrywkę oraz bardziej elastyczny sposób sterowania.
Edycja Anniversary na Switchu 2 zawiera także dodatki Nintendo inspirowane "The Legend of Zelda: Breath of the Wild
" — Master Sword, Hylian Shield i Champion’s Tunic. To ta sama zawartość, która była dostępna już w poprzednim wydaniu Skyrim na pierwszym Switchu, ale teraz jest również dostępna w ramach wersji na Switch 2.
Gracze otrzymują także dostęp do setek elementów z Creation Club, takich jak zadania, bronie, pancerze, zaklęcia czy lochy, co pozwala rozszerzyć rozgrywkę ponad podstawową kampanię.
Opcje zakupu "Skyrim: Anniversary Edition" na Nintendo Switch 2
Bethesda udostępnia trzy modele kupna, zależnie od tego, jaką wersję gry gracz już posiada:
• Zakup pełnej gry – 259 PLN
Anniversary Edition dostępne jako standardowy zakup dla posiadaczy Switcha 2.
• Bezpłatna aktualizacja dla posiadaczy Anniversary Edition na Switchu
Osoby, które mają już Anniversary Edition na pierwszym Switchu, mogą pobrać wersję na Switch 2 bez dodatkowych opłat.
• Upgrade Anniversary – 80 PLN
Posiadacze podstawowej wersji Skyrim na Switchu mogą dokupić Anniversary Upgrade, który odblokowuje pełną edycję działającą zarówno na Switchu, jak i Switchu 2.
"The Elder Scrolls V: Skyrim: Anniversary Edition
" w wersji na Nintendo Switch 2 oferuje ulepszoną wydajność, skrócone czasy wczytywania oraz wsparcie nowych funkcji kontrolerów i systemu. W pakiecie znajdują się wszystkie dodatki, zawartość Creation Club oraz elementy inspirowane serią "The Legend of Zelda", znane już z poprzedniej edycji. Gra jest dostępna w cenie 259 PLN, a dotychczasowi posiadacze wersji na Switch mogą skorzystać z darmowej aktualizacji lub tańszego rozszerzenia.