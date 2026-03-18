"Drama": Zendaya i Pattinson na zdjęciach z premiery filmu

Odbyła się uroczysta premiera filmu "Drama", w którym główne role zagrali Zendaya oraz Robert Pattinson. W sieci pojawiły się zdjęcia z wydarzenia. Kto towarzyszył gwiazdom?
Na ściance pozowali m.in. reżyser Kristoffer Borgli
, Suki Waterhouse
(prywatnie partnerka Pattinsona
), Madelaine Petsch
, Kate Berlant
, Cazzie David
, Alana Haim
, Kehlani
, Leah Kateb (gwiazda "Love Island
"), Zoe Winters
oraz Maria Higgins
.
Zendaya pojawiła się na premierze w wyjątkowej stylizacji - aktorka założyła tę samą suknię, w której wystąpiła podczas Oscarów w 2015 roku
. Jak wyjaśniła, wybór nie był przypadkowy - razem ze swoim stylistą, Lawem Roachem
, zastanawiała się nad stylizacją wpisującą się w ślubny motyw premiery. Przy tej okazji pomyśleli o przesądzie, by mieć na sobie m.in. coś starego. Powrót do sukni sprzed lat miał symboliczny charakter. To był bardzo ważny moment dla mnie, mojej społeczności i bliskich. A przy okazji to suknia ślubna, więc wszystko się zgadza.
O czym opowiada "Drama"?
Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad "i". No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.
