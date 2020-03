Premiera nowego "Bonda" opóźniona o ponad pół roku

Producenci cyklu filmów o przygodach Jamesa Bonda ogłosili, żenie trafi do kin 3 kwietnia. Nowa data premiery widowiska to 12 listopada 2020 roku.Choć nie podano oficjalnej przyczyny, można się domyślać, że opóźnienie ma związek z rozprzestrzeniającą się na świecie epidemią Koronawirusa. Przypomnijmy, że kilka dni temu fani agenta 007 wystosowali do producentów list otwarty, w którym apelowali o przesunięcie premiery:James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.Film wyreżyserował Cary Fukunaga , a główną rolę zagrał po raz piąty Daniel Craig