Premiera serialu "Templariusze" już jutro w Kino TV!

2018 A+E Networks, LLC



2018 A+E Networks, LLC



Akcja serialu rozpoczyna się tuż po upadku Akki, ostatniego bastionu Templariuszy w Ziemi Świętej, w którym zaginął Święty Graal – kielich, z którego według legendy pił wino sam Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy. Po latach rycerze, którymi dowodzi odważny, szlachetny i nieustępliwy Landry, postanawiają odzyskać skarb i dawną potęgę.Wyprodukowany z dużym rozmachem serial przenosi nas w sam środek średniowiecznej polityki i wojen Templariuszy – najpotężniejszego, najbogatszego i najbardziej tajemniczego zakonu rycerskiego mrocznego Średniowiecza. Przybliża świat wojowniczych zakonników i stara się odpowiedzieć na pytania kim Templariusze naprawdę byli, w co wierzyli i za co oddali życie. Produkcja w atrakcyjny sposób pokazuje nie tylko bitwy rycerzy w Ziemi Świętej i ich potyczki z Królem Francji, ale też śledzi dworskie intrygi, małżeńskie zdrady, polityczne morderstwa i wiele innych wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do aresztowania Templariuszy w piątek, 13 października, 1307 roku i w konsekwencji upadku zakonu (stąd do dziś "piątek, trzynastego" jest synonimem pecha w większości krajów europejskich).Na ekranie zobaczymy najpotężniejsze postaci ówczesnej Europy, m.in. zwierzchnika zakonu Templariuszy papieża Bonifacego VIII ( Jim Carter znany m.in. z), Joannę z Nawarry ( Olivia Ross , m.in.), króla Francji Filipa IV Pięknego ( Ed Stoppard ) czy jego doradcy Williama De Nogareta ( Julian Ovenden ). Główną rolę wgra Tom Cullen , znany m.in. z seriali. Oprócz wymienionych towarzyszą mu m.in. Pádraic Delaney ) i Simon Merrells ).Premiera serialuw Kino TV w piątek, 5 października o 21:00 (dwa premierowe odcinki)Emisja premierowych odcinków: każdy piątek o 21:00Więcej informacji o serialu znajdziesz na http://kinotv.pl/seriale/templariusze/