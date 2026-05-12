Prequel "Piątku trzynastego" bez premiery w piątek trzynastego. Kiedy zobaczymy serial "Crystal Lake"?
W poniedziałek swoimi serialowymi planami podzieliło się NBCUniversal, do którego należy także platforma Peacock. Wśród informacji, jakie podano, jest i ta dotycząca daty premiery "Crystal Lake".

Prequel "Piątku trzynastego" już za kilka miesięcy



"Crystal Lake" to oczywiście serialowy prequel cyklu slasherów "Piątek trzynastego". Platforma Peacock zrealizowała go we współpracy ze studiem A24.

Teraz wiemy, że serial trafi na platformę w czwartek, 15 października. Peacock stracił więc okazję, by zadebiutować "Crystal Lake" w piąte trzynastego, który będzie ledwie miesiąc później, bo w listopadzie.


Wciąż nie znamy szczegółów serialu, ale zapewne wkrótce to się zmieni, skoro jest już data premiery. Na razie wiemy jedynie, że serial skupi się na postaci Pamela Voorhees, czyli oryginalnej morderczyni cyklu "Piątek trzynastego". Zagra ją Linda Cardellini.

W "Crystal Lake" pojawi się też młody Jason Voorhees. Zagra go Callum Vinson. Podobno zobaczymy również niektórych bohaterów z pierwszego filmu cyklu.

Zwiastun filmu "Piątek trzynastego" z 1980 roku




