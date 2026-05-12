Prequel "Piątku trzynastego" bez premiery w piątek trzynastego. Kiedy zobaczymy serial "Crystal Lake"?

W poniedziałek swoimi serialowymi planami podzieliło się NBCUniversal, do którego należy także platforma Peacock. Wśród informacji, jakie podano, jest i ta dotycząca daty premiery "Crystal Lake".
Prequel "Piątku trzynastego" już za kilka miesięcy "Crystal Lake"
to oczywiście serialowy prequel cyklu slasherów "Piątek trzynastego"
. Platforma Peacock zrealizowała go we współpracy ze studiem A24.
Teraz wiemy, że serial trafi na platformę w czwartek, 15 października
. Peacock stracił więc okazję, by zadebiutować "Crystal Lake
" w piąte trzynastego, który będzie ledwie miesiąc później, bo w listopadzie.
Wciąż nie znamy szczegółów serialu, ale zapewne wkrótce to się zmieni, skoro jest już data premiery. Na razie wiemy jedynie, że serial skupi się na postaci Pamela Voorhees
, czyli oryginalnej morderczyni cyklu "Piątek trzynastego
". Zagra ją Linda Cardellini
.
W "Crystal Lake
" pojawi się też młody Jason Voorhees
. Zagra go Callum Vinson
. Podobno zobaczymy również niektórych bohaterów z pierwszego filmu cyklu.
Zwiastun filmu "Piątek trzynastego" z 1980 roku