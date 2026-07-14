Prequel "Piątku trzynastego". Poznajcie matkę Jasona. Oto teaser serialu "Crystal Lake"

Wspólny projekt platformy Peacock i studia A24 "Crystal Lake" wkrótce ujrzy światło dzienne. Na razie do sieci trafił pierwszy teaser. Możecie w nim zobaczyć Lindę Cardellini w roli Pameli Voorhees.
Jason nie żyje, ale jego matka tak... Akcja serialu rozpoczyna się niemal rok po śmierci małego Jasona Voorheesa
, który utonął w jeziorze obok obozu letniego. Jego matka Pamela wciąż pogrążona jest w żałobie i nie może dojść do siebie.
I wtedy na progu jej domu pojawia się dwójka nieznajomych, która próbuje poznać prawdę o jej przeszłości. Tak rozpoczyna się ciąg niepokojących zdarzeń, który sprawi, że wszyscy w Crystal Lake będą zadawać sobie jedno pytanie: Kim jest Pamela Voorhees? "Crystal Lake"
powstawał w wielkich bólach. Kilkakrotnie projekt trafiał do kosza, by być wskrzeszonym w nowej formie. Ostateczną wersję przygotował Brad Caleb Kane
, który wcześniej dla HBO zrealizował "To: Witajcie w Derry
", czyli serialowy prequel innego horrorowego hitu.
Główną rolę, Pameli Voorhees, zagrała Linda Cardellini
. W serialu pojawi się też mały Jason. Zagra go Callum Vinson
.
Pierwszy sezon "Crystal Lake"
składa się z ośmiu odcinków. Premiera serialu została wyznaczona na 15 października
.
Teaser serialu "Crystal Lake"