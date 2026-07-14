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Prequel "Piątku trzynastego". Poznajcie matkę Jasona. Oto teaser serialu "Crystal Lake"

The Hollywood Reporter / autor: /
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Prequel &quot;Piątku trzynastego&quot;. Poznajcie matkę Jasona. Oto teaser serialu &quot;Crystal Lake&quot;
Wspólny projekt platformy Peacock i studia A24 "Crystal Lake" wkrótce ujrzy światło dzienne. Na razie do sieci trafił pierwszy teaser. Możecie w nim zobaczyć Lindę Cardellini w roli Pameli Voorhees.

Jason nie żyje, ale jego matka tak...



Akcja serialu rozpoczyna się niemal rok po śmierci małego Jasona Voorheesa, który utonął w jeziorze obok obozu letniego. Jego matka Pamela wciąż pogrążona jest w żałobie i nie może dojść do siebie.

I wtedy na progu jej domu pojawia się dwójka nieznajomych, która próbuje poznać prawdę o jej przeszłości. Tak rozpoczyna się ciąg niepokojących zdarzeń, który sprawi, że wszyscy w Crystal Lake będą zadawać sobie jedno pytanie: Kim jest Pamela Voorhees?


"Crystal Lake" powstawał w wielkich bólach. Kilkakrotnie projekt trafiał do kosza, by być wskrzeszonym w nowej formie. Ostateczną wersję przygotował Brad Caleb Kane, który wcześniej dla HBO zrealizował "To: Witajcie w Derry", czyli serialowy prequel innego horrorowego hitu.

Główną rolę, Pameli Voorhees, zagrała Linda Cardellini. W serialu pojawi się też mały Jason. Zagra go Callum Vinson.

Pierwszy sezon "Crystal Lake" składa się z ośmiu odcinków. Premiera serialu została wyznaczona na 15 października.

Teaser serialu "Crystal Lake"




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