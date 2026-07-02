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Prezentujemy plakat i zwiastun "Ice Cream Man"

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Prezentujemy plakat i zwiastun &quot;Ice Cream Man&quot;
"Ice Cream Man" to najnowszy horror Eliego Rotha, twórcy takich filmów jak "Noc Dziękczynienia" i "Hostel". Pomysł dojrzewał w jego głowie ponad 20 lat, zanim w końcu został zrealizowany w ramach nowej wytwórni horrorów reżysera, The Horror Section. Prawa do międzynarodowej dystrybucji filmu nabyło studio Sixth Dimension należące do Studiocanal.

Tylko w kinach od 7 sierpnia!


To najbardziej przerażający i szalony film, jaki dotąd zrobiłem - Eli Roth, reżyser filmu

Sielankowe, skąpane w letnim słońcu miasteczko pogrąża się w szaleństwie, gdy tajemniczy sprzedawca lodów zaczyna częstować dzieci słodkimi przysmakami o makabrycznych skutkach. Niewinne uśmiechy szybko ustępują miejsca brutalnej furii, kiedy dzieci zmieniają się w bezlitosnych łowców dorosłych. Troje młodych bohaterów, którym cudem udaje się uniknąć klątwy, podejmuje desperacki wyścig z czasem, by odkryć przerażającą prawdę kryjącą się za złowieszczą melodyjką i powstrzymać koszmar, zanim pochłonie całe miasteczko... wraz z nimi.

Zwiastun filmu "Ice Cream Man"




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