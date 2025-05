Donald Trump: Amerykańskie kina tylko dla amerykańskich filmów

Trump walczy ze "zorganizowaną strategią zniszczenia amerykańskiego przemysłu filmowego"

Donald Trump w swoich mediach społecznościowych opublikował długi post, w którym informuje, żedo tychże państw.Trump twierdzi, że takie działania stanowiąi wymagają natychmiastowego działania. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił więc, żeSwój wpis zakończył hasłem:Pełen wpis Donalda Trumpa znajdziecie poniżej:Sekretarz handlu Howard Lutnick już zapowiedział, że zajmuje się tą sprawą. Na razie jednakA pytań jest dużo. Czy cła dotyczyć będą wszystkich filmów kręconych poza granicami USA? To dotknie większość produkcji hollywoodzkich wytwórni, które przynajmniej część zdjęć przenoszą do takich krajów jak Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania czy Kanada.Czy cła dotyczyć będą też filmów emitowanych na platformach streamingowych i w stacjach telewizyjnych?W jaki sposób naliczane będą cła (co stanowić będzie ich podstawę)? A także kto będzie podmiotem płacącym te cła?Na wpis Donalda Trumpa już odpowiedziały władze Australii i Nowej Zelandii. Minister spraw wewnętrznych Australii Tony Burke stwierdził:Premier Nowej Zelandii Christopher Luxon stwierdził, że jego kraj będzie dalej wspierał branżę filmową. Z konkretnymi decyzjami wstrzyma się do czasu, gdy z Ameryki napłyną dodatkowe informacje na temat ceł.