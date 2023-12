Prime Video przedstawia top 5 produkcji, dzięki którym poczujesz magię świąt

Nietoperze może i nie są stworzeniami tradycyjnie kojarzonymi z Bożym Narodzeniem. Ale kto powiedział, że nie lubią świąt?! Twórcy animacji " Świąteczna przygoda małego Batmana " zabierają nas do Gotham. Nie jest to jednak to samo mroczne miasto, które kojarzymy z filmów Tima Burtona czy Christophera Nolana . Przed narodzinami potomka Mroczny Rycerz zadbał, by w okolicy zapanował spokój. Ale przestępcy nie śpią. Postanawiają uderzyć w najmniej spodziewanym momencie – w Wigilię. Nie mają pojęcia, że przyjdzie im się zmierzyć z nowym obrońcą miasta. Film Mike'a Rotha to kino familijne, jakie pragnęliśmy znaleźć pod choinką. Szalona mieszanka komiksowej przygody, wzruszającego melodramatu rodzinnego i slapstickowych żartów przypadnie do gustu nie tylko najmłodszym, ale także trochę większym dzieciom – tym, które wychowały się na odjechanych kreskówkach z lat 90.