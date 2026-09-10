Czy AI zrewolucjonizuje dubbing? Prime Video wprowadza nową funkcjonalność

AI czy nie AI? – pytanie to część widzów zadaje sobie przy coraz to większej liczbie produkcji, które debiutują w bibliotekach streamingowych gigantów. Informacji tej przeważnie próżno szukać w internetowych katalogach – dlatego właśnie o implementacji narzędzi sztucznej inteligencji dużo głośniej muszą donosić nam media. Tak zresztą jest i dzisiaj – oto bowiem Deadline informuje, że "Maxton Hall – Dwa światy", rosnący na popularności niemiecki serial Prime Video, stał się pierwszą produkcją na platformie korzystającą z nowej, wyjątkowej funkcjonalności AI.
Do czego twórcy "Maxton Hall" wykorzystali AI?
Całe szczęście, twórcy serialu nie zdecydowali się – tropem niektórych śmiałków – na wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do generowania wirtualnych aktorów czy statystów. AI miało tutaj rozwiązać inny problem: barierę językową, którą ta niemiecka produkcja odgradza się od potencjalnie większej liczby fanów zza granicy. By przeskoczyć ten problem, twórcy postanowili zaprząc sztuczną inteligencję do dość nietuzinkowej pracy: AI pomogło bowiem zsynchronizować ruch ust niemieckich gwiazd z dźwiękiem nagranym przez lektorów i aktorów dubbingowych.
Celem działania było zminimalizowanie wrażenia sztuczności i większa imersja zagranicznego widza. Na tę chwilę funkcja pozwala na dostosowanie mimiki wyłącznie do angielskiej ścieżki dubbingu, choć niewykluczone, że w przyszłości Prime Video będzie rozszerzać jej działanie o inne języki. Czy zdarzyło Ci się kiedyś oglądać film z dubbingiem i zauważyć, że usta aktorów wciąż się poruszają, choć kwestia już padła, co całkowicie wybiło Cię z seansu?
– czytamy na stronie platformy streamingowej – Prime Video rozwiązuje ten problem za pomocą funkcji stworzonej po to, by zapewnić naszym widzom na całym świecie bardziej komfortowe i przystępne doświadczenia z oglądania
. Firma zapewnia, że w przyszłości nowa technologia inteligentnej synchronizacji ruchu ust zostanie użyta także na potrzeby innych produkcji platformy.
Mówimy tutaj o bardzo świeżej funkcjonalności: zadebiutowała bowiem wczoraj i na tę chwilę jej działanie ogranicza się wyłącznie do dwóch pierwszych sezonów "Maxton Hall
". Już dziś przedstawiciele studia zapowiadają jednak, że będzie ona również wykorzystana przy okazji kolejnego sezonu. Jego premiera czeka nas jeszcze w tym roku, 9 grudnia.
Samo "Maxton Hall
" to popularna niemiecka produkcja dla młodzieży tworzona na zlecenie Prime Video. Oparty na bestsellerowej serii autorstwa Mony Kasten
serial rozgrywa się w realiach elitarnej brytyjskiej szkoły z internatem. Kiedy główna bohaterka produkcji, Ruby, przypadkiem odkrywa wielki sekret, arogancki dziedzic fortuny James Beaufort musi poradzić sobie z bystrą stypendystką, a to nie jest proste. James chce za wszelką cenę uciszyć Ruby. Przy burzliwych starciach zaczyna między nimi nieoczekiwanie iskrzyć...
"Maxton Hall" – zwiastun serialu