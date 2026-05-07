Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zawalczą razem o przetrwanie w filmie "Reset"

Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zagrają w thrillerze survivalowym pod tytułem "Reset". Zdjęcia do filmu mają ruszyć w sierpniu.
"Reset" – fabuła
Fabuła brzmi jak miks survivalu, thrillera psychologicznego i historii o braku zaufania. Bohaterka grana przez Choprę
Jonas budzi się gdzieś pośrodku dzikiej natury, daleko od cywilizacji i bez żadnych wspomnień o tym, jak się tam znalazła. Jedyną osobą, na którą może liczyć, jest tajemniczy nieznajomy grany przez Blooma
. Problem w tym, że im bardziej mu ufa, tym bardziej zaczyna podejrzewać, że ten nie mówi jej całej prawdy.
Getty Images © Jesse Grant
Orlando Bloom
Film wyreżyseruje Matt Smukler
, a za scenariusz odpowiada Jordan Rawlins
, były kaskader i zawodowy pokerzysta.
Twórcy zapowiadają historię pełną romansu, napięcia i szokujących zwrotów akcji.
Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom – ostatnie role
Dla Priyanki Chopry Jonas
to kolejny duży projekt po sukcesach "Urwiska
" i drugiego sezonu "Citadel
". Orlando Bloom
z kolei zbiera ostatnio bardzo dobre recenzje za "Cięcie
" i coraz mocniej rozwija się również jako producent.
Niedługo zobaczymy go u Wernera Herzoga
w "Bucking Fastard", gdzie zagra u boku Kate Mary
i Rooney Mary
.
Priyanka Chopra Jonas w krwawym zwiastunie "Urwiska"