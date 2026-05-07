Newsy Filmy Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zawalczą razem o przetrwanie w filmie "Reset"
Filmy

Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zawalczą razem o przetrwanie w filmie "Reset"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Priyanka+Chopra+Jonas+i+Orlando+Bloom+zawalcz%C4%85+razem+o+przetrwanie+w+filmie+%22Reset%22-166476
Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zawalczą razem o przetrwanie w filmie &quot;Reset&quot;
źródło: Getty Images
autor: Christopher Polk
Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zagrają w thrillerze survivalowym pod tytułem "Reset". Zdjęcia do filmu mają ruszyć w sierpniu. 

"Reset" – fabuła


Fabuła brzmi jak miks survivalu, thrillera psychologicznego i historii o braku zaufania. Bohaterka grana przez Choprę Jonas budzi się gdzieś pośrodku dzikiej natury, daleko od cywilizacji i bez żadnych wspomnień o tym, jak się tam znalazła. Jedyną osobą, na którą może liczyć, jest tajemniczy nieznajomy grany przez Blooma. Problem w tym, że im bardziej mu ufa, tym bardziej zaczyna podejrzewać, że ten nie mówi jej całej prawdy.

GettyImages-2255278771.jpg Getty Images © Jesse Grant
Orlando Bloom
Film wyreżyseruje Matt Smukler, a za scenariusz odpowiada Jordan Rawlins, były kaskader i zawodowy pokerzysta.

Twórcy zapowiadają historię pełną romansu, napięcia i szokujących zwrotów akcji. 

Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom – ostatnie role


Dla Priyanki Chopry Jonas to kolejny duży projekt po sukcesach "Urwiska" i drugiego sezonu "Citadel". Orlando Bloom z kolei zbiera ostatnio bardzo dobre recenzje za "Cięcie" i coraz mocniej rozwija się również jako producent.

Niedługo zobaczymy go u Wernera Herzoga w "Bucking Fastard", gdzie zagra u boku Kate Mary i Rooney Mary


Priyanka Chopra Jonas w krwawym zwiastunie "Urwiska"



Powiązane artykuły Orlando Bloom

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale

Oscar Isaac i Netflix przygotowują nowy serial o Las Vegas

Filmy

Brendan Fraser poleci na Marsa?

Filmy

Ridley Scott zamknie Liama Hemswortha w opuszczonym magazynie

Filmy

Scarlett Johansson w filmie Ariego Astera!

1 komentarz
Filmy

Miles Teller i Eddie Redmayne razem u twórcy "Na skraju jutra"?

Seriale

Cyclops z Marvela jako wyklęty szpieg w serialu Apple?

Filmy Wideo

Poznajecie? To Alan Ritchson, gwiazda serialu "Reacher", w zwiastunie "Motor City"

1 komentarz