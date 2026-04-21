Jak w serialu akcji. Producent "Reachera" ścigał złodzieja w Nowym Jorku

Mick Betancourt, doświadczony scenarzysta, producent i aktor znany z pracy przy serialach kryminalnych i sensacyjnych - wśród których jest m.in. "Reacher" z Alanem Ritchsonem - miał okazję na własnej skórze przeżyć sytuację rodem z produkcji tego typu. Do sieci trafiły relacje z incydentu, do którego kilkanaście dni temu doszło w Nowym Jorku.
Pościg ulicami NYC
Getty Images © Jerod Harris
Sytuacja miała miejsce 10 kwietnia. Betancourt
wraz z żoną stał w pobliżu hotelu, gdy zauważył mężczyznę uciekającego z butelką alkoholu w ręku. Chwilę później zobaczył właściciela sklepu, który ruszył za domniemanym złodziejem. Gdy doszło do szarpaniny, sytuacja gwałtownie się zaostrzyła napastnik powalił mężczyznę na ziemię, uderzając jego głową o beton.
Początkowo nikt z obserwujących nie zareagował. Betancourt
przyznał, że sam wahał się, analizując możliwe konsekwencje interwencji. Kiedy jednak zobaczył, jak ofiara bezwładnie pada na chodnik, uznał, że może nie przeżyć. Producent stwierdził później: Nie chciałem wracać na miejsce i zobaczyć, jak przykrywają go prześcieradłem, myśląc, że mogłem coś zrobić.
Gdy sprawca zaczął uciekać, scenarzysta ruszył w pościg. Przez około 15 minut gonił go przez kilka przecznic Nowego Jorku, łącznie pokonując blisko kilometr.
W pewnym momencie dogonił podejrzanego i krzyknął, by ten położył się na ziemi, jednak mężczyzna ponownie zdołał uciec. Betancourt
kontynuował pościg, prosząc po drodze o pomoc przechodniów, aż w końcu do akcji włączyli się funkcjonariusze.
Na miejsce przybyły patrole policji, które zatrzymały podejrzanego. Jak potwierdziła nowojorska policja, 35-letni Iysa Muhammad został aresztowany i usłyszał zarzuty rozboju oraz napaści. Poszkodowany właściciel sklepu przeżył - trafił do szpitala, ale jego stan określono jako stabilny.
Sam Betancourt
nie uważa się za bohatera. Pomyślałem raczej, że byłem tchórzem, który w końcu zdecydował się coś zrobić.
Scenarzysta i producent pracuje już nad kolejnymi projektami, w tym nad piątym sezonem "Reachera
". W jego dorobku znajdują się także takie produkcje jak "Chicago P.D.
", "Chicago Fire
" czy "Prawo i porządek: Sekcja specjalna
".
"Reacher" - zwiastun 3. sezonu