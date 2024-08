Producent David Selznick zmarł w wieku 88 lat. Był ostatnim członkiem legendarnej hollywoodzkiej rodziny

Kim był David Selznick?

Getty Images © Bettmann

Producent David Selznick, ostatni członek jednej z założycielskich rodzin Hollywoodu, zmarł w wieku 88 lat. Smutną informacją podzielili się dziennikarze portalu Variety.Selznick dorastał w Beverly Hills jako członek jednej z najważniejszych hollywoodzkich familii. Był synem producenta legendarnego " Przeminęło z wiatrem Davida O. Selznicka i producentki scenicznej Irene Mayer Selznick. Jego dziadkiem był Louis B. Mayer , który doprowadził wytwórnię MGM na szczyt podczas złotej ery Hollywoodu w latach 30. i 40. XX wieku. Gdy Selznick był nastolatkiem jego rodzice rozwiedli się, a ojciec ożenił się ponownie - z aktorką i gwiazdką kinowego ekranu, Jennifer Jones Selznick zachował wierność rodzinnemu fachowi i sam został producentem filmowym. Najpierw przez cztery lata pracował jako kierownik produkcji w Universal Studios. W 1988 roku wyprodukował dokument o tworzeniu " Przeminęło z wiatrem " zatytułowany " The making of a legend: Gone with the wind ". W swoim producenckim dorobku miał także: miniserial " Blood Feud ", serial "Hoover vs. the Kennedys", thriller telewizyjny "Night Drive".Selznick był też wieloletnim dyrektorem Fundacji Louisa B. Meyera - pomagał nadzorować budowę słynnego Louis B. Meyer Theatre.- mówią o nim przeszli współpracownicy. W przyszłym roku publikacji ma doczekać się jego pamiętnik zatytułowany "Walking With Kings", opowiadający o wczesnych latach "młodego księcia Hollywood", jak mówiono o nim w Beverly Hills.