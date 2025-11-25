Producentka "Manchester by the Sea" stworzy serial z "Zakochaną złośnicą"

Portal Deadline informuje o tym, że niezależna telewizja w Stanach Zjednoczonych ma się coraz lepiej. Każdego roku powstaje przynajmniej kilka głośnych produkcji, które finansowanie zdobywają w pełni niezależnie. Właśnie takim projektem ma szansę okazać się "Recap", za którego sterami stoi Kimberly Steward – producentka jednego z najgłośniejszych amerykańskich filmów indie XXI wieku, "Manchester by the Sea".
"Recap" – co wiemy? Kimberly Steward
przez ostatnie lata miała nosa do niezależnych produkcji, w które warto się zaangażować – poza "Manchester by the Sea
" w jej portfolio znajdują się także takie tytuły jak "Suspiria
" Luci Guadagnino
czy niedawne hitowe "Caddo Lake
". Do tej grupy dołączy niebawem serial "Recap", który kobieta wyprodukuje za pośrednictwem swojej firmy K Period Media. Produkcja, o której obecnie niewiele wiadomo, ma już nawet odtwórców głównych ról. Twarzami filmu zostaną znana z "Zakochanej złośnicy
" Julia Stiles
oraz Corey Stoll
, którego fani serialów na pewno kojarzą z występów w "House of Cards
".
Getty Images © Michael Loccisano
Corey Stoll
Oprócz dwójki aktorów, w serialu wystąpią także: JD Pardo
("Mayans M.C.
"), Laya DeLeon Hayes
("Agentka McCall
"), Jane Levy
("Nie oddychaj
") Cole Tristan Murphy
("Przesilenie zimowe
") i Donal Logue
("Gotham
"). "Recap" będzie składał się z ośmiu odcinków, które w tej chwili opisywane są jako zamknięta całość. Jego showrunnerami zostali Adam Glass
("Agentka McCall
") Andrew Dabb
("Nie z tego świata
") i Justin S. Lee
("Resident Evil: Remedium
").
W K Period Media naszym celem jest umożliwienie wybitnym, unikalnym twórcom realizację ich wizji bez kompromisów. "Recap" oddaje tę filozofię — dzięki pełnemu finansowaniu i produkcji serialu dajemy zespołowi scenarzystów i filmowców możliwość stworzenia czegoś naprawdę wyjątkowego dla widzów spragnionych wysokiej jakości treści gatunkowych. Tempo, w jakim działamy, dowodzi skuteczności tego modelu: daliśmy zielone światło produkcji zaledwie pięć miesięcy po rozpoczęciu pracy w pokoju scenarzystów. Tak szybki harmonogram był możliwy tylko dzięki temu podejściu
– powiedziała produkująca serial Kimberly Steward
.
"Manchester by the Sea" – zwiastun filmu