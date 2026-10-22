Produkcja "Star Wars: Starfighter" droższa od... "Przebudzenia mocy"?

Czy Disney pobije swój rekordowy budżet? Jak informuje właśnie Forbes, koszty "Star Wars: Starfighter" do momentu zakończenia zdjęć wyniosły aż 226,5 milionów dolarów. To więcej, niż na tym samym etapie Disney wydał na siódmą część "Gwiezdnych wojen" – do niedawna najdroższy film w historii kina.
Produkcja "Starfightera" jest droższa od "Przebudzenia mocy"?
Brzmi to dosyć zaskakująco, ale matematyka pozostaje nieubłagana. Siódma część "Gwiezdnych wojen
" przed ulgą podatkową kosztowała łącznie 638,9 miliona dolarów, z których około 200 milionów wydano na okres od rozpoczęcia prac nad filmem do 14 dni po zakończeniu zdjęć. "Starfighter"
miał pochłonąć w analogicznym okresie 226,5 miliona dolarów, które Disney wykazał w niedawnym sprawozdaniu finansowym złożonym w Wielkiej Brytanii. Tamtejsza ulga podatkowa wymaga przedstawienia 100% kosztów produkcji z całego okresu – w tym preprodukcji, gaż i wydatków poniesionych poza planem filmowym w Wielkiej Brytanii. Daje to nam pełny obraz wydatków poniesionych przez Disneya.
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W tej chwili trudno przewidywać, do jakiej kwoty urośnie całkowity budżet "Starfightera"
. Przed filmem jeszcze ok. połótoraroczny okres postprodukcyjny obejmujący m.in. prace nad montażem, dźwiękiem, efektami specjalnymi oraz CGI. Forbes wykazuje, że w analogicznym okresie jedynym droższym filmem od "Starfightera
" była dotąd inna część tej samej sagi: "Skywalker. Odrodzenie
".
Przypomnijmy, że akcja "Starfightera
" toczy się po wydarzeniach przedstawionych w filmie "Skywalker. Odrodzenie
", ale film nie jest powiązany z innymi odsłonami gwiezdnej sagi. Główną rolę gra w nim Ryan Gosling
wcielający się w postać pilota i drobnego przestępcy Kade'a Auberona.
Premiera "Starfightera
" zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku. Film reżyseruje Shawn Levy
, a poza Goslingiem
zobaczymy w nim m.in. Flynna Graya
, Matta Smitha
, Mię Goth
, Aarona Pierre'a
i Amy Adams
.
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