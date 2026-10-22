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Produkcja "Star Wars: Starfighter" droższa od... "Przebudzenia mocy"?

Forbes / autor: /
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Produkcja &quot;Star Wars: Starfighter&quot; droższa od... &quot;Przebudzenia mocy&quot;?
źródło: materialy promocyjne
Czy Disney pobije swój rekordowy budżet? Jak informuje właśnie Forbes, koszty "Star Wars: Starfighterdo momentu zakończenia zdjęć wyniosły aż 226,5 milionów dolarów. To więcej, niż na tym samym etapie Disney wydał na siódmą część "Gwiezdnych wojen" – do niedawna najdroższy film w historii kina. 

Produkcja "Starfightera" jest droższa od "Przebudzenia mocy"?



Brzmi to dosyć zaskakująco, ale matematyka pozostaje nieubłagana. Siódma część "Gwiezdnych wojen" przed ulgą podatkową kosztowała łącznie 638,9 miliona dolarów, z których około 200 milionów wydano na okres od rozpoczęcia prac nad filmem do 14 dni po zakończeniu zdjęć. "Starfighter"  miał pochłonąć w analogicznym okresie 226,5 miliona dolarów, które Disney wykazał w niedawnym sprawozdaniu finansowym złożonym w Wielkiej Brytanii. Tamtejsza ulga podatkowa wymaga przedstawienia 100% kosztów produkcji z całego okresu – w tym preprodukcji, gaż i wydatków poniesionych poza planem filmowym w Wielkiej Brytanii. Daje to nam pełny obraz wydatków poniesionych przez Disneya.

GettyImages-2287652463.jpg Getty Images © Amy Sussman


W tej chwili trudno przewidywać, do jakiej kwoty urośnie całkowity budżet "Starfightera". Przed filmem jeszcze ok. połótoraroczny okres postprodukcyjny obejmujący m.in. prace nad montażem, dźwiękiem, efektami specjalnymi oraz CGI. Forbes wykazuje, że w analogicznym okresie jedynym droższym filmem od "Starfightera" była dotąd inna część tej samej sagi: "Skywalker. Odrodzenie".

Przypomnijmy, że akcja "Starfightera" toczy się po wydarzeniach przedstawionych w filmie "Skywalker. Odrodzenie", ale film nie jest powiązany z innymi odsłonami gwiezdnej sagi. Główną rolę gra w nim Ryan Gosling wcielający się w postać pilota i drobnego przestępcy Kade'a Auberona.

Premiera "Starfightera" zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku. Film reżyseruje Shawn Levy, a poza Goslingiem zobaczymy w nim m.in. Flynna Graya, Matta Smitha, Mię Goth, Aarona Pierre'a i Amy Adams

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