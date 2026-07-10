Prognoza otwarcia: Spider-Man odporny na zmęczenie superbohaterami. Szykuje się najlepszy wynik w tym roku

Po niedawnym słabym debiucie "Supergirl", wszyscy znów mówią o zjawisku zmęczenia filmami o superbohaterach. A tymczasem pod koniec lipca do kin wejdzie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Czy on także padnie ofiarą tego zjawiska? Są pierwsze prognozy.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" najlepszą premierą 2026 roku
Widowisko Sony i Marvela "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
do amerykańskich kin trafi 31 lipca, czyli dwa tygodnie po filmie Christophera Nolana
"Odyseja
". To ma znaczenie, gdyż oznacza, że na otwarcie Człowiek-Pająk
nie będzie dostępny w kinach IMAX. Universal zarezerwował dla "Odysei
" kina IMAX na trzy tygodnie.
To zapewne będzie miało wpływ na wynik otwarcia (bilety w kinach IMAX są droższe). Mimo to obecne prognozy mówią jasno: "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zaliczy najlepszy weekend otwarcia spośród wszystkich dotychczasowych premier tego roku. Aktualnie mówi się o wyniku w przedziale 180-190 mln dolarów.
Oznacza to poważne tąpnięcie w porównaniu do widowiska "Spider-Man: Bez drogi do domu"
, który w 2021 roku był w stanie na otwarcie zgarnąć aż 260 milionów dolarów
. Jednak wszystkie inne filmy Sony o Spider-Manie
miały otwarcia niższe (oczywiście bez uwzględnienia inflacji), nawet te z Tomem Hollandem
. "Spider-Man: Daleko od domu
" na dzień dobry zarobił 92,6 mln dolarów, a w "Spider-Man: Homecoming
" w weekend otwarcia zgarnął 117 milionów dolarów.
Będzie to również zdecydowanie najlepszy wynik otwarcia w tym roku. Aktualnie numerem jeden pozostaje "Toy Story 5"
. Animacja w czasie pierwszego weekendu w amerykańskich kinach zarobiła "tylko" 159,7 mln dolarów
. Póki co jeszcze tylko "Super Mario Galaxy Film
" w tym roku w Ameryce zgarnął na dzień dobry ponad 100 milionów dolarów (a dokładnie 131,7 mln).
Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"