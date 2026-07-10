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Prognoza otwarcia: Spider-Man odporny na zmęczenie superbohaterami. Szykuje się najlepszy wynik w tym roku

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Prognoza otwarcia: Spider-Man odporny na zmęczenie superbohaterami. Szykuje się najlepszy wynik w tym roku
Po niedawnym słabym debiucie "Supergirl", wszyscy znów mówią o zjawisku zmęczenia filmami o superbohaterach. A tymczasem pod koniec lipca do kin wejdzie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Czy on także padnie ofiarą tego zjawiska? Są pierwsze prognozy.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" najlepszą premierą 2026 roku



Widowisko Sony i Marvela "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" do amerykańskich kin trafi 31 lipca, czyli dwa tygodnie po filmie Christophera Nolana "Odyseja". To ma znaczenie, gdyż oznacza, że na otwarcie Człowiek-Pająk nie będzie dostępny w kinach IMAX. Universal zarezerwował dla "Odysei" kina IMAX na trzy tygodnie.

To zapewne będzie miało wpływ na wynik otwarcia (bilety w kinach IMAX są droższe). Mimo to obecne prognozy mówią jasno: "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zaliczy najlepszy weekend otwarcia spośród wszystkich dotychczasowych premier tego roku. Aktualnie mówi się o wyniku w przedziale 180-190 mln dolarów.


Oznacza to poważne tąpnięcie w porównaniu do widowiska "Spider-Man: Bez drogi do domu", który w 2021 roku był w stanie na otwarcie zgarnąć aż 260 milionów dolarów. Jednak wszystkie inne filmy Sony o Spider-Manie miały otwarcia niższe (oczywiście bez uwzględnienia inflacji), nawet te z Tomem Hollandem. "Spider-Man: Daleko od domu" na dzień dobry zarobił 92,6 mln dolarów, a w "Spider-Man: Homecoming" w weekend otwarcia zgarnął 117 milionów dolarów.

Będzie to również zdecydowanie najlepszy wynik otwarcia w tym roku. Aktualnie numerem jeden pozostaje "Toy Story 5". Animacja w czasie pierwszego weekendu w amerykańskich kinach zarobiła "tylko" 159,7 mln dolarów. Póki co jeszcze tylko "Super Mario Galaxy Film" w tym roku w Ameryce zgarnął na dzień dobry ponad 100 milionów dolarów (a dokładnie 131,7 mln).

Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"




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