Nie tylko "Znachor". Filmowe hity, które zobaczysz w TV w Wielkanoc

Przed nami Wielkanoc, czyli dwa dni błogiego lenistwa i ucztowania w towarzystwie rodziny. W przerwach pomiędzy kolejnymi kęsami świątecznych pyszności zapewne niejedna osoba sięgnie po pilota, licząc na ciekawą propozycję w telewizji. Fanów przygód profesora Rafała Wilczura uspokajamy: w święta będzie można zobaczyć na małym ekranie "Znachora". I to nie raz! Jeśli ciekawi Was, jakie inne warte uwagi filmy znalazły się w ramówkach stacji, sprawdźcie nasz krótki przewodnik telewizyjny na niedzielę i poniedziałek.
NIEDZIELA, 5 KWIETNIA"Noe: Wybrany przez Boga", TV Puls, godz. 12:00
Zainspirowany biblijną historią o sile ducha, poświęceniu i nadziei Darren Aronofsky
przekłada na język filmu osobistą wizję opowieści o Noem. Russell Crowe
wciela się w niej w postać człowieka, który został wybrany do podjęcia wielkiej misji uratowania rodzaju ludzkiego oraz zwierząt przed apokaliptycznym potopem, który ma zniszczyć zepsuty świat. Film podejmuje towarzyszące człowiekowi od zarania dziejów tematy dobra i zła, zniszczenia i miłosierdzia, nadziei oraz rodziny. "Znachor" - TVP 1, godz. 13:40 / TVN, 16:15
Film Jerzego Hoffmana
kończy w tym roku 45 lat, ale jego wyjątkowa popularność stworzyła z niego kino ponadczasowe. Choć nie jest seansem dla całej rodziny, pojawia się na telewizyjnych ekranach w każde święto państwowe, gdy wszyscy pozostają w domach. Z powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza
wyciągnięto historię profesora Rafała Wilczura, która zastąpiła poczytną książkę w świadomości Polaków. Utalentowany lekarz ucieka w alkohol, gdy zostawia go żona i córka. Zostaje pobity, traci pamięć i dokumenty. Aby przeżyć, kradnie akt urodzenia i jako Antoni Kosiba ukrywa się na wsi. Jego umiejętności leczenia pomagają lokalnym mieszkańcom, ale także zwracają uwagę niepożądanych oczu. W rolach głównych: Jerzy Bińczycki
, Anna Dymna
, Artur Barciś
. "Znachor" - Polsat, godz. 14:35
Niedziela wielkanocna przyniesie nam pojedynek "Znachorów". Podczas gdy TVP1 i TVN pokażą klasyczną adaptację Jerzego Hoffmana
, Polsat wyemituje zrobiony dla Netfliksa, równie udany film z 2023 roku. W tytułową rolę wciela się tym razem Leszek Lichota
, a partnerują mu m.in. Maria Kowalska
, Ignacy Liss
, Anna Szymańczyk
, Izabela Kuna
oraz Artur Barciś
. Scenariusz napisali Marcin Baczyński
i Mariusz Kuczewski
(seria "Listy do M.
"), zaś za kamerą stanął Michał Gazda
("Wataha
"). "Shrek Trzeci" - TVN7, godz. 20:00
Shrek i jego małżonka Fiona przebywają na zamku w Zasiedmiogórogrodzie. Nieoczekiwanie króla Harolda dopada ciężka choroba. Władca doskonale zdaje sobie sprawę, iż jego dni są policzone, dlatego postanawia przekazać całe królestwo we władanie swojego zięcia. Shrek jednak nie potrafi wyobrazić sobie ogra zasiadającego na tronie i pełniącego najważniejszą rolę w państwie. Po śmierci teścia wyrusza więc w podróż, której celem ma być odnalezienie dalekiego krewnego, Artura. Towarzyszy mu wierny kot w butach oraz zabawny, choć czasem irytujący do granic wytrzymałości osioł. Tuż przed rozpoczęciem wyprawy Shrek dowiaduje się o ciąży swej żony. Od tej pory gromadka dzieci staje się głównym tematem nocnych koszmarów ogra. Tymczasem królestwu grozi niebezpieczeństwo. Podły Książę z bajki usiłuje podporządkować sobie mieszkańców i zagarnąć królewską koronę.
"Uwierz w ducha" - TVN, godz. 21:25
Sam Wheat (Patrick Swayze
) i Molly Jensen (Demi Moore
) są jak para idealna. Młodzi zakochani nie widzą poza sobą świata, planują wspólną przyszłość. Jednak wszystko kończy się nagle, gdy mężczyzna ginie w trakcie napadu. Jednak pozostaje na ziemi w niewidocznej dla innych formie ducha. Aby ochronić swoją partnerkę, musi porozumieć się z żywym człowiekiem. Wybór pada na spirytystkę Odę Mea Brown (Whoopi Goldberg
). "Uwierz w ducha
" można traktować jak klasyczny wyciskacz łez, który nie ukrywa swojego melodramatycznego tonu. A kultowa scena z kołem garncarskim? Wzruszający film Jerry'ego Zuckera
o przezwyciężaniu śmierci wygrał również z próbą czasu i nadal potrafi dotknąć czułych emocji. "Miłość jak miód" - TVP 2, godz. 22:35
Majkę (Agnieszka Suchora
) i Agatę (Edyta Olszówka
) równie dużo łączy, co dzieli. Obie są po pięćdziesiątce, przechodzą menopauzę i nie wierzą, że w ich życiu cokolwiek zmieni się na lepsze. Jedna mieszka nad Bałtykiem, druga w Tatrach. Jedna prowadzi cukiernię, druga jest wziętą architektką wnętrz. Jedna jest wdową, drugą partner właśnie zostawił dla młodszej. Jedna poświęca się dzieciom i wnukom, kompletnie zapominając o sobie, druga nie ma rodziny i dba o duchowy rozwój. Pewnego dnia przyjaciółki spotykają się na pogrzebie koleżanki z liceum. Agata namawia Majkę do spontanicznego wyjazdu w góry, sama zaś zostaje nad morzem. Nieoczekiwana zamiana ról przynosi szereg komplikacji, zabawnych zwrotów akcji i wyzwań, którym kobiety będą musiały stawić czoła. Czy uda im się przezwyciężyć przyzwyczajenia, uprzedzenia i lęki? Czy zdobędą się na odwagę, żeby otworzyć się na miłość i rozpocząć nowy rozdział w życiu? Czy naprawdę nigdy na nic nie jest za późno?
PONIEDZIAŁEK, 6 KWIETNIA "Rozważna i romantyczna" - TVP 1, godz. 9:30
Nagrodzona Oscarem adaptacja klasycznej powieści Jane Austen
. Był to anglojęzyczny debiut wybitnego reżysera z Tajwanu, Anga Lee
. Umiera właściciel ziemski Henry Dashwood. W testamencie, zgodnie z ówczesnym prawem, przekazuje cały swój majątek najstarszemu męskiemu potomkowi rodu. Henry odchodzi w przeświadczeniu, że John Dashwood (James Fleet
), jego syn z pierwszego małżeństwa, odpowiednio zabezpieczy macochę i trzy przyrodnie siostry. Tymczasem dziedzic rodowej fortuny nie zamierza się dzielić majątkiem, w czym zresztą popiera go jego samolubna i chciwa żona Fanny (Harriet Walter
). Rodzinna posiadłość Norland Park w Sussex przechodzi więc na własność małżonków, a wdowa i jej córki muszą znaleźć nowy dom. Dla zubożałych panien na wydaniu jedyną szansą na lepszą przyszłość jest teraz odpowiednia partia małżeńska. Życzliwy kuzyn Sir John Middleton (Robert Hardy
) proponuje kobietom dach nad głową w swojej posiadłości w Devon. Przed wyjazdem z Norland Park panny Dashwood poznają brata Fanny, Edwarda Ferrarsa (Hugh Grant
). Między nieśmiałym i wrażliwym młodzieńcem a najstarszą z sióstr nawiązuje się nić sympatii, z której rodzi się głębsze uczucie. Elinor Dashwood (Emma Thompson
) jest rozważna i inteligentna, poważnie myśli o przyszłości. Oszczędnie okazuje swoje uczucia i emocje, jest ostrożna w wydawaniu pochopnych sądów. "Za duży na bajki" - TVN7, 13:50
W życiu Waldka (Maciej Karaś
), wypełnionym głównie grami komputerowymi, następuje prawdziwe trzęsienie ziemi. Na czas nieobecności mamy (Karolina Gruszka
) zostaje pod opieką szalonej i nieprzewidywalnej ciotki (Dorota Kolak
), która wprowadza, obcą mu jak dotąd, dyscyplinę i narzuca nowe obowiązki. Ale choć nietuzinkowa krewna funduje Waldkowi prawdziwy obóz przetrwania, chłopak otrzymuje od niej przy okazji najcenniejszą lekcję życia. Dzień z animacjami Disneya w Polsacie: "Ratatuj" (9:35), "Kraina lodu" (11:50), "Vaiana: Skarb oceanu" (14:05), "Zwierzogród" (16:35) i "W głowie się nie mieści 2" (20:35)
W wielkanocny poniedziałek czeka nas całodniowy maraton megahitów studia Myszki Miki. Rozpocznie go "Ratatuj
", czyli opowieść o sympatycznym szczurze marzącym o byciu szefem kuchni w Paryżu. Następnie przeniesiemy się do magicznego świata "Krainy lodu
", gdzie księżniczki Anna i Elsa będą próbowały nareperować nadszarpniętą siostrzaną więź. Wczesnym popołudniem czeka nas morska przygoda w towarzystwie "Vaiany
", a następnie wizyta w pełnym kryminalnych zagadek "Zwierzogrodzie
". Dzień zakończymy seansem zrealizowanego przez Pixara filmu "W głowie się nie mieści 2
". "Hrabia Monte Christo" - TVN, 19:45
Marsylia, rok 1815. Awansowany do rangi kapitana statku Edmond Dantès może w końcu poślubić miłość swojego życia, piękną Mercedes. Niestety sukces młodego marynarza budzi zazdrość wielu osób. Zdradzony przez rywali i potępiony jako członek spisku popierającego Napoleona, Dantès zostaje uwięziony i bez procesu osadzony w ponurym zamczysku If. Po czternastu latach, dzięki pomocy i tajnym instrukcjom współwięźnia – księdza Farii, udaje mu się zbiec i zdobyć legendarny skarb ukryty na wyspie Monte Christo. Wchodząc w posiadanie ogromnej fortuny, Dantès wciela w życie przebiegły plan eliminacji swych wrogów – dziś wysoko postawionych dygnitarzy. Jednak cena wyrafinowanej zemsty stanie się piętnem dla jego duszy... "Wybuchowa para" - TV Puls, 20:00
"Wybuchowa para
" to spektakularna komedia akcji, w której Tom Cruise
wciela się w rolę tajnego agenta, a Cameron Diaz
gra kobietę wciągniętą w śmiertelnie groźną rozgrywkę służb specjalnych. Porwanie w biały dzień, strzelanina na autostradzie, przymusowe lądowanie samolotu na polu kukurydzy, ucieczka na motorze przed stadem rozwścieczonych byków. Tajny agent Roy Miller (Cruise
) zapewni June Havens (Diaz
) przygodę, która odmieni jej życie. Ona jemu też… Kiedy June wsiada do samolotu, którym ma lecieć na ślub młodszej siostry, poznaje przystojnego i tajemniczego Roya. Samolot nie dolatuje do celu – Roy zabija pilotów i sprowadza maszynę na ziemię… Życie June nabiera rumieńców – przemierza pół świata, cudem unikając czyhających na każdy kroku śmiertelnych niebezpieczeństw. Oczywiście nie jest sama – towarzyszy jej Roy, który kryje niejedną tajemnicę. W wirze szalonych wydarzeń zorientują się, że mogą liczyć tylko na siebie, a stąd już tylko krok do płomiennego romansu… "Planeta singli" - godz. 22:30, TVP 2
Pierwsza odsłona kasowej serii komedii romantycznych w gwiazdorskiej obsadzie. Ania (Agnieszka Więdłocha
) jest uroczą, romantyczną, ale niezbyt pewną siebie nauczycielką, poszukującą idealnego mężczyzny na internetowych portalach randkowych. Przypadkiem, w walentynkowy wieczór, spotyka showmana Tomka (Maciej Stuhr
), który prowadzi najpopularniejszy i najbardziej kontrowersyjny program telewizyjny w kraju. Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani, proponuje jej, żeby została bohaterką jego show – ona będzie umawiać się na randki przez internet, a on w swoim programie pokaże prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmieje naiwność kobiet szukających tam ideału. Szalone randkowe przygody Ani szybko stają się wielkim przebojem. Jednak pewnego dnia Ania nieoczekiwanie spotyka… idealnego faceta – Antoniego (Michał Czernecki
). Naciskany przez bezwzględną szefową stacji (Ewa Błaszczyk
) Tomek musi ratować oglądalność programu. A może i własne uczucie do Ani?