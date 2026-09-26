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Prosto z kin na mały ekran. Filmowe nowości w Polsat Box Go

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Prosto z kin na mały ekran. Filmowe nowości w Polsat Box Go
źródło: materialy promocyjne
Hugh Jackman jako Robin Hood, Russell Crowe w roli gangstera marzącego o emeryturze, Seth Rogen i Olivia Wilde zapraszający na pikantną kolację oraz Julia Wieniawa planująca cyberprzekręt - to tylko niektóre z naszych najnowszych filmowych rekomendacji do obejrzenia w Polsat Box Go. Przygotujcie się na jesień w gwiazdorskiej obsadzie. 

plakat filmu Robin Hood: Koniec legendy

The Death of Robin Hood
2026
2h 3m

Dramat

Przygodowy

USA

Dramat

Przygodowy

"Robin Hood. Koniec legendy" to zarazem opowieść o konfrontowaniu się z własnym mitem jak i film dotykający tematów pracy pamięci oraz desperackich prób odkupienia grzechów. Grany przez Hugh Jackmana tytułowy bohater od lat żyje w świecie przemocy, coraz bardziej świadomy, że każda kolejna walka może być jego ostatnią. Kiedy ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety (Jodie Comer), jego życie niespodziewanie się zmienia. Na swojej drodze spotyka bezbronną dziewczynkę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Decydując się stanąć w jej obronie, Robin odkrywa, że być może staje właśnie do najważniejszego pojedynku w życiu.



plakat filmu Takie jest życie

La vita va così
2025
1h 58m

Dramat

Komedia

Włochy

Dramat

Komedia

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, rozgrywający się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii film o dziedzictwie, rodzinie i odwadze, by bronić tego, co najważniejsze. Główny bohater "Takie jest życie" Efisio Mulas to uparty pasterz przywiązany do swojego domu i ziemi. Niczym biblijny Dawid mężczyzna staje do konfrontacji z potężnym deweloperem, który chce przejąć jego nieruchomość i zamienić ją w luksusowy kurort. Kiedy na stole pojawiają się milionowe oferty i obietnica nowych miejsc pracy dla mieszkańców, lokalny spór przeradza się w pełen emocji i absurdalnego humoru bój o przyszłość kolejnych pokoleń. Podczas gdy Efisio konsekwentnie trwa przy swoich wartościach, jego córka Francesca - rozdarta między wizją lepszego życia a lojalnością wobec rodziny - musi zdecydować, po której stronie się opowiedzieć.



plakat filmu Plan awaryjny

The Get Out
2026
1h 36m

Thriller

Akcja

Australia

USA

Thriller

Akcja

"Plan awaryjny" to idealna propozycja dla miłośników kina gangsterskiego spod znaku Guya Ritchiego. Laureat Oscara Russell Crowe wciela się tu w postać właściciela nocnego klubu, który postanawia zostawić za sobą kryminalną przeszłość i przejść na emeryturę. Plany zaczynają się jednak komplikować, gdy lokal bohatera staje się celem bezwzględnych bandytów z kartelu. Wkrótce pojawia się tajemniczy kupiec, który chce przejąć lokal. W świecie, w którym zaufanie jest towarem deficytowym, podjęcie niewłaściwej decyzji może mieć śmiertelne konsekwencje.


GettyImages-2157929533.jpg Getty Images © Claudio Lavenia


plakat filmu Zaproszenie

The Invite.
2026
1h 48m

Dramat

Komedia

USA

Dramat

Komedia

"Zaproszenie" to jeden z najwyżej ocenianych filmów tego roku. Inteligentna, seksowna i diablo zabawna komedia obyczajowa w gwiazdorskiej obsadzie.  Główni bohaterowie Joe (Seth Rogen) i Angela (stojąca po obu stronach kamery Olivia Wilde) od kilkunastu lat tworzą udane małżeństwo. Mają spokojne życie, dorastające dziecko, stabilną sytuację finansową i dom w dobrej dzielnicy. Pod pozornie idealną powierzchnią kryją się jednak niewypowiedziane pretensje, rutyna i coraz bardziej odczuwalna nuda. Pewnego wieczoru małżonkowie zapraszają na kolację tajemniczych sąsiadów (Penelope Cruz i Edward Norton). Niewinna rozmowa szybko przeradza się w pełną dwuznaczności grę, podczas której na jaw wychodzą skrywane pragnienia i fantazje. Granica między tym, o czym można tylko pomyśleć, a tym, na co można się odważyć, zaczyna się niebezpiecznie zacierać. Czy tej nocy obie pary wrócą grzecznie do własnych łóżek?



plakat filmu Chcę więcej

2025
1h 54m

Sensacyjny

Sensacyjny

Maciej Musiałowski i Julia Wieniawa w opartym na prawdziwych wydarzeniach filmie przedstawiającym jeden z największych cyberprzekrętów w historii Polski. Bohater "Chcę więcej"  Marcin sprawia wrażenie pewnego siebie lidera. Pod tą maską skrywa się jednak zagubiony chłopak, który nie potrafi pogodzić beztroski z nadchodzącą dorosłością. Kiedy dramatyczne okoliczności zmuszają go do działania, wraz z dziewczyną Hanią i grupą przyjaciół wkracza w świat cyberprzestępczości. Szybko okazuje się, że ryzyko się opłaca – ich działania przynoszą coraz większe pieniądze. Z czasem pierwotny cel przestaje jednak mieć znaczenie. Adrenalina, poczucie kontroli i smak kolejnych zwycięstw wciągają Marcina coraz głębiej w świat władzy i pieniędzy. Pragnienie uznania sprawia, że zaczyna tracić z oczu to, co naprawdę ważne. Wkrótce jego miłość, przyjaźnie i lojalność zostaną wystawione na najcięższą próbę.



Polsat Box Go ma również bogatą ofertę dla miłośników kina. W bibliotece serwisu znajdziecie docenione przez krytyków i nagradzane na festiwalach produkcje uznanych twórców kina autorskiego, m.in. "Tamte dni, tamte noce", "Kochaj mnie czule", "Steve Jobs", "Amerykańska fikcja", "Drugie życie", "Rain Man" i "Do szpiku kości".
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