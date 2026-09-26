Prosto z kin na mały ekran. Filmowe nowości w Polsat Box Go

"Robin Hood. Koniec legendy" to zarazem opowieść o konfrontowaniu się z własnym mitem jak i film dotykający tematów pracy pamięci oraz desperackich prób odkupienia grzechów. Grany przez Hugh Jackmana tytułowy bohater od lat żyje w świecie przemocy, coraz bardziej świadomy, że każda kolejna walka może być jego ostatnią. Kiedy ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety (Jodie Comer), jego życie niespodziewanie się zmienia. Na swojej drodze spotyka bezbronną dziewczynkę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Decydując się stanąć w jej obronie, Robin odkrywa, że być może staje właśnie do najważniejszego pojedynku w życiu.
Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, rozgrywający się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii film o dziedzictwie, rodzinie i odwadze, by bronić tego, co najważniejsze. Główny bohater "Takie jest życie" Efisio Mulas to uparty pasterz przywiązany do swojego domu i ziemi. Niczym biblijny Dawid mężczyzna staje do konfrontacji z potężnym deweloperem, który chce przejąć jego nieruchomość i zamienić ją w luksusowy kurort. Kiedy na stole pojawiają się milionowe oferty i obietnica nowych miejsc pracy dla mieszkańców, lokalny spór przeradza się w pełen emocji i absurdalnego humoru bój o przyszłość kolejnych pokoleń. Podczas gdy Efisio konsekwentnie trwa przy swoich wartościach, jego córka Francesca - rozdarta między wizją lepszego życia a lojalnością wobec rodziny - musi zdecydować, po której stronie się opowiedzieć.
"Plan awaryjny" to idealna propozycja dla miłośników kina gangsterskiego spod znaku Guya Ritchiego. Laureat Oscara Russell Crowe wciela się tu w postać właściciela nocnego klubu, który postanawia zostawić za sobą kryminalną przeszłość i przejść na emeryturę. Plany zaczynają się jednak komplikować, gdy lokal bohatera staje się celem bezwzględnych bandytów z kartelu. Wkrótce pojawia się tajemniczy kupiec, który chce przejąć lokal. W świecie, w którym zaufanie jest towarem deficytowym, podjęcie niewłaściwej decyzji może mieć śmiertelne konsekwencje.
"Zaproszenie" to jeden z najwyżej ocenianych filmów tego roku. Inteligentna, seksowna i diablo zabawna komedia obyczajowa w gwiazdorskiej obsadzie. Główni bohaterowie Joe (Seth Rogen) i Angela (stojąca po obu stronach kamery Olivia Wilde) od kilkunastu lat tworzą udane małżeństwo. Mają spokojne życie, dorastające dziecko, stabilną sytuację finansową i dom w dobrej dzielnicy. Pod pozornie idealną powierzchnią kryją się jednak niewypowiedziane pretensje, rutyna i coraz bardziej odczuwalna nuda. Pewnego wieczoru małżonkowie zapraszają na kolację tajemniczych sąsiadów (Penelope Cruz i Edward Norton). Niewinna rozmowa szybko przeradza się w pełną dwuznaczności grę, podczas której na jaw wychodzą skrywane pragnienia i fantazje. Granica między tym, o czym można tylko pomyśleć, a tym, na co można się odważyć, zaczyna się niebezpiecznie zacierać. Czy tej nocy obie pary wrócą grzecznie do własnych łóżek?
Maciej Musiałowski i Julia Wieniawa w opartym na prawdziwych wydarzeniach filmie przedstawiającym jeden z największych cyberprzekrętów w historii Polski. Bohater "Chcę więcej" Marcin sprawia wrażenie pewnego siebie lidera. Pod tą maską skrywa się jednak zagubiony chłopak, który nie potrafi pogodzić beztroski z nadchodzącą dorosłością. Kiedy dramatyczne okoliczności zmuszają go do działania, wraz z dziewczyną Hanią i grupą przyjaciół wkracza w świat cyberprzestępczości. Szybko okazuje się, że ryzyko się opłaca – ich działania przynoszą coraz większe pieniądze. Z czasem pierwotny cel przestaje jednak mieć znaczenie. Adrenalina, poczucie kontroli i smak kolejnych zwycięstw wciągają Marcina coraz głębiej w świat władzy i pieniędzy. Pragnienie uznania sprawia, że zaczyna tracić z oczu to, co naprawdę ważne. Wkrótce jego miłość, przyjaźnie i lojalność zostaną wystawione na najcięższą próbę.