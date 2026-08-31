Przeźrocza już w Bydgoszczy

Festiwal wystartował! Za nami sobota w Cukrowni Żnina, a przed nami pierwsze bydgoskie dni wydarzenia! Będzie kino na suficie, w klubie, w amfiteatrze i w ogrodzie.
Poniedziałek to "Oto w Otu". W klubie Over The Under, który w tym roku brawurowo wskakuje na listę naszych lokacji, będzie okazja zobaczyć prawdopodobnie najsłynniejszy w historii muzyczny mocument "Oto Spinal Tap
". Film w krzywym zwierciadle opowiada o zmagającym się ze schyłkiem kariery fikcyjnym zespole rockowym. Plot twist jest taki, że później zespół naprawdę ruszył w trasę koncertową!
Nie zatrzymujemy się i z poniedziałku wskakujemy na wtorek, by wieczorem zasiąść w amfiteatrze Akademii Muzycznej i po raz pierwszy w historii obejrzeć "Kandydatów śmierci
" w plenerze. Najlepszy film tegorocznego konkursu polskiego Millennium Docs Against Gravity ma jeszcze lepszą historię. Oto bowiem bydgoski reżyser Maciej Cuske
17 lat temu razem z synem i dwójką jego kolegów, zaczęli tworzyć horrory klasy B. Teraz "chłopcy", czyli Stanisław Cuske
, Rafał Waraczewski
i Adrian Weber
są 30-latkami, a "Kandydaci śmierci
" to film o nich samych, o dorastaniu, pytaniach, lękach i marzeniach, a przede wszystkim o potędze wieloletniej przyjaźni.
Kadr z filmu "Kandydaci śmierci"
Tę część Przeźroczy skończymy z… Chuckiem Norrisem
. Powszechnie wiadomo, że Chuck Norris
stoi szybciej niż ktokolwiek biega, dlatego zamiast stać warto usiąść. W środę będzie można to zrobić w ogrodzie kamienicy przy ul. Cieszkowskiego, gdzie zostanie pokazana jedna z najbardziej odlotowych produkcji z udziałem strażnika Teksasu, czyli "Inwazja na USA
".
Zostańcie z nami! Od czwartku kolejne atrakcje.