Newsy Przeźrocza już w Bydgoszczy
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Przeźrocza już w Bydgoszczy

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Prze%C5%BArocza+ju%C5%BC+w+Bydgoszczy-168315
Przeźrocza już w Bydgoszczy
źródło: Fotonova
Festiwal wystartował! Za nami sobota w Cukrowni Żnina, a przed nami pierwsze bydgoskie dni wydarzenia! Będzie kino na suficie, w klubie, w amfiteatrze i w ogrodzie.

Poniedziałek to "Oto w Otu". W klubie Over The Under, który w tym roku brawurowo wskakuje na listę naszych lokacji, będzie okazja zobaczyć prawdopodobnie najsłynniejszy w historii muzyczny mocument "Oto Spinal Tap". Film w krzywym zwierciadle opowiada o zmagającym się ze schyłkiem kariery fikcyjnym zespole rockowym. Plot twist jest taki, że później zespół naprawdę ruszył w trasę koncertową!


Nie zatrzymujemy się i z poniedziałku wskakujemy na wtorek, by wieczorem zasiąść w amfiteatrze Akademii Muzycznej i po raz pierwszy w historii obejrzeć "Kandydatów śmierci" w plenerze. Najlepszy film tegorocznego konkursu polskiego Millennium Docs Against Gravity ma jeszcze lepszą historię. Oto bowiem bydgoski reżyser Maciej Cuske 17 lat temu razem z synem i dwójką jego kolegów, zaczęli tworzyć horrory klasy B. Teraz "chłopcy", czyli Stanisław Cuske, Rafał Waraczewski i Adrian Weber są 30-latkami, a "Kandydaci śmierci" to film o nich samych, o dorastaniu, pytaniach, lękach i marzeniach, a przede wszystkim o potędze wieloletniej przyjaźni.

Kadr z filmu "Kandydaci śmierci"

Tę część Przeźroczy skończymy z… Chuckiem Norrisem. Powszechnie wiadomo, że Chuck Norris stoi szybciej niż ktokolwiek biega, dlatego zamiast stać warto usiąść. W środę będzie można to zrobić w ogrodzie kamienicy przy ul. Cieszkowskiego, gdzie zostanie pokazana jedna z najbardziej odlotowych produkcji z udziałem strażnika Teksasu, czyli "Inwazja na USA".

Zostańcie z nami! Od czwartku kolejne atrakcje.

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