Lee Cronin, reżyser nowego "Martwego zła", opowie o horrorze globalnego ocieplenia

Co wiemy o "Thaw", nowym projekcie Lee Cronina?

Kim jest Lee Cronin?

Zobacz zwiastun horroru "Martwe zło: Przebudzenie"

, któregotrafi do polskich kin w kwietniu, ma już nowy projekt. Horrorpowstanie dla studia New Line's.Akcja, nowego projektu, będzie się toczyć wiele lat po tym, jak lodowce stopniały, a poziom mórz i oceanów podniósł się, zatapiając znaczną część lądu. Bohaterowie – grupa ocalałych – poszukują nowego domu. Gdy odnajdują opuszczone miasteczko, wydaje się, że ich modlitwy zostały wysłuchane. Wkrótce odkrywają jednak, że pod powierzchnią wody kryje się coś złowieszczego.nie tylko stanie za kamerą. Ma także pracować nad szkicem scenariusza autorstwa Jeremy'ego Passmore'a , które mogli obejrzeć już goście festiwalu "South by Southwest", to drugi pełnometrażowy film. Pierwszy –– zadebiutował w 2018 roku na festiwalu Sundance. W filmografii młodego reżysera znajdziemy także krótkometrażówki, segment antologiioraz serialAkcja filmuprzenosi się z lasu do miasta. Fabuła opowiada o dwóch nieutrzymujących ze sobą kontaktu siostrach (w ich rolach Lily Sullivan ). Ich spotkanie zostaje przerwane pojawieniem się demonów, które potrafią przejmować panowanie nad ludzkimi ciałami. W obliczu najkoszmarniejszej wersji rodziny, jaką można sobie wyobrazić, siostry zmuszone są podjąć brutalną walkę o przetrwanie.