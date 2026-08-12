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Inne / Filmy

Przeciwnicy fuzji Paramount-Warner mają rację? David Ellison szantażuje Kalifornię i Hollywood

Deadline, Puck News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Przeciwnicy+fuzji+Paramount-Warner+maj%C4%85+racj%C4%99+David+Ellison+szanta%C5%BCuje+Kaliforni%C4%99+i+Hollywood-168006
Przeciwnicy fuzji Paramount-Warner mają rację? David Ellison szantażuje Kalifornię i Hollywood
źródło: Getty Images
autor: Justin Sullivan
Wygląda na to, że to, co było do tej pory jedynie teoretyczną możliwością, teraz staje się realnym zagrożeniem. Jak donosi portal Puck News, David Ellison na ostatnim spotkaniu z władzami Paramount-Skydance postawił sprawę jasno: studio opuści Kalifornię i przeniesie się do Teksasu, Tennessee lub Georgii, jeśli prokurator generalny Kalifornii nie zgodzi się na ugodę w procesie blokującym kupno Warner Bros. do 1 października.

Dlaczego Paramount porzuci Hollywood?



Decyzja Ellisona podyktowana jest przede wszystkim powodami finansowymi. Jeśli bowiem umowa z Warner Bros. nie zostanie sfinalizowana do 31 września, to Paramountowi zaczną być naliczane kary za każdy dzień zwłoki. Ponieważ dopiero w marcu przyszłego roku sąd wyda decyzję, czy umowa z Warnerem narusza prawo antymonopolowe, to kara, jaką będzie zmuszony zapłacić Paramount, przekroczy 1,2 mld dolarów.

Jeśli więc studio opuściłoby Kalifornię i przeniosło się do Teksasu, Tennessee lub Georgii, to mogłoby zaoszczędzić nawet 500 milionów dolarów, co oczywiście pomogłoby pokryć naliczoną karę.

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Na te doniesienia już zareagowała Gildia Scenarzystów, która również pozwała Paramount-Skydance do sądu domagając się zablokowania umowy przejęcia Warner Bros. Związek uznaje zachowanie Ellisona jako potwierdzające wszystkie ich obawy widząc w tym zachowanie giganta, który jest tak potężny, że czuje się bezkarny:

Grożąc, że opuści stan, ponieważ nie chce, aby władze stanowe egzekwowały prawo, Paramount po raz kolejny dowodzi, jak niebezpieczna jest jego nadmierna władza nad branżą i co będzie ona oznaczać dla scenarzystów oraz całego środowiska twórczego. To właśnie takie zachowanie jest powodem, dla którego fuzja powinna zostać zablokowana.

Z kolei Rob Bonta, prokurator generalny Kalifornii, który reprezentuje koalicję 12 stanów walczących w sądzie z Paramountem, stwierdził, że reprezentowana przez niego strona jest otwarta na rozmowy w sprawie ugody. Zaznaczył jednak, że Paramount-Warner będzie musiało dokonać daleko idących zmian restrukturyzacyjnych. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie tego, co przejąłby Paramount i zmuszenie, by część Warner Bros. pozostała niezależna.

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