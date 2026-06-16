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Przeciwniczka Batmana dostanie własny serial? Kto mógłby zagrać Trujący Bluszcz

Comic Book Movie / autor: /
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Przeciwniczka Batmana dostanie własny serial? Kto mógłby zagrać Trujący Bluszcz
źródło: Materiały prasowe
"Pingwin" z Colinem Farrellem raczej nie dostanie drugiego sezonu. DC Studios rozwija jednak serial poświęcony innej postaci z galerii arcyłotrów Batmana. To Poison Ivy/Trujący Bluszcz
   

Serial o Poison Ivy na horyzoncie?




Informację o nowym projekcie DC Studios ujawnił reporter Jeff Sneider w podcaście "The Hot Mic". Niestety, Sneider nie miał więcej szczegółów ponad to, że bohaterką serialu ma być Poison Ivy. Nie wiadomo więc, czy mowa o serialu rozgrywającym się w uniwersum "Batmana" Matta Reevesa i "Pingwina" czy we właściwym kinowym uniwersum DC – tam, gdzie toczyć się ma akcja nadchodzącego filmu o innym ikonicznym przeciwniku Człowieka Nietoperza, czyli "Clayface".
    
Trujący Bluszcz/Poison Ivy to postać, którą stworzyli Carmine Infantino i Robert Kanigher w 1966 roku. Ukrywająca się pod tym pseudonimem Pamela Isley to posiadaczka stopnia naukowego w botanice, która w wyniku eksperymentów posiada możliwość kontrolowania roślin, a jej toksyczny pocałunek może zabić. Pojawiła się m.in. w serialu animowanym "Batman" czy filmie "Batman i Robin", gdzie zagrała ją Uma Thurman.

"Clayface" – zwiastun




Bohaterem filmu "Clayface" będzie młody, obiecujący aktor Matt Hagen. Pewnego dnia zostaje zaatakowany i koszmarnie zdeformowany. Jego kariera legła w gruzach. I wtedy dostaje okazję poddania się eksperymentalnej procedurze, która pozwala mu odzyskać twarz. Terapia zakończyła się sukcesem... a przynajmniej tak się wydaje na początku. Wkrótce okazuje się, że ma ona koszmarne efekty uboczne, które zmieniają bohatera w monstrum.

Główną rolę zagrał w filmie Tom Rhys Harries. Za kamerą stanął reżyser "Nie mów zła" James Watkins. Producentem filmu jest Matt Reeves. Premiera planowana jest na koniec października.

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