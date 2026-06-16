Przeciwniczka Batmana dostanie własny serial? Kto mógłby zagrać Trujący Bluszcz

"Pingwin" z Colinem Farrellem raczej nie dostanie drugiego sezonu. DC Studios rozwija jednak serial poświęcony innej postaci z galerii arcyłotrów Batmana. To Poison Ivy/Trujący Bluszcz.
Serial o Poison Ivy na horyzoncie?
Informację o nowym projekcie DC Studios ujawnił reporter Jeff Sneider w podcaście "The Hot Mic". Niestety, Sneider nie miał więcej szczegółów ponad to, że bohaterką serialu ma być Poison Ivy.
Nie wiadomo więc, czy mowa o serialu rozgrywającym się w uniwersum "Batmana
" Matta Reevesa
i "Pingwina
" czy we właściwym kinowym uniwersum DC
– tam, gdzie toczyć się ma akcja nadchodzącego filmu o innym ikonicznym przeciwniku Człowieka Nietoperza, czyli "Clayface
". Trujący Bluszcz/Poison Ivy
to postać, którą stworzyli Carmine Infantino i Robert Kanigher w 1966 roku. Ukrywająca się pod tym pseudonimem Pamela Isley to posiadaczka stopnia naukowego w botanice, która w wyniku eksperymentów posiada możliwość kontrolowania roślin, a jej toksyczny pocałunek może zabić. Pojawiła się m.in. w serialu animowanym "Batman
" czy filmie "Batman i Robin
", gdzie zagrała ją Uma Thurman
.
"Clayface" – zwiastun
Bohaterem filmu "Clayface
" będzie młody, obiecujący aktor Matt Hagen. Pewnego dnia zostaje zaatakowany i koszmarnie zdeformowany. Jego kariera legła w gruzach. I wtedy dostaje okazję poddania się eksperymentalnej procedurze, która pozwala mu odzyskać twarz. Terapia zakończyła się sukcesem... a przynajmniej tak się wydaje na początku. Wkrótce okazuje się, że ma ona koszmarne efekty uboczne, które zmieniają bohatera w monstrum.
Główną rolę zagrał w filmie Tom Rhys Harries
. Za kamerą stanął reżyser "Nie mów zła
" James Watkins
. Producentem filmu jest Matt Reeves
. Premiera planowana jest na koniec października.