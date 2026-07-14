Przeczytaj, zanim wybierzesz się do kina! Nowe wydanie "Odysei" już w księgarniach

Z okazji zbliżającej się premiery widowiskowego filmu inspirowanego greckim eposem, na rynku debiutuje wyjątkowa, uwspółcześniona edycja "Odysei" Homera. Zanim zobaczycie hollywoodzki rozmach na ekranach kin, sprawdźcie, jak krew, pot i gniew bogów opisał mistrz antyku.
Już 17 lipca na ekrany polskich kin wejdzie nowa ekranizacja "Odysei
" w reżyserii Christophera Nolana
. Nikt nie ma wątpliwości, że twórca takich hitów jak "Oppenheimer
" czy "Incepcja
" ściągnie przed ekrany rzesze widzów i zapewni niezapomniane widowisko. Kontrowersje i spekulacje otaczają tę superprodukcję od momentu ogłoszenia obsady. Jak najlepiej przygotować się do seansu? Oczywiście wracając do korzeni!
Nowe szaty króla Itaki
Na początku lipca nakładem wydawnictwa Vesper ukazało się nowe, niezwykle efektowne wydanie "Odysei". To nie jest kolejny nudny, podręcznikowy przedruk, który pamiętacie ze szkolnych ławek. Wydawca postawił na legendarny przekład Jana Parandowskiego, który przed laty mistrzowsko przełożył antyczną poezję na przystępną, pełną dynamizmu prozę, zachowując przy tym unikalnego ducha oryginału.
Podczas gdy hollywoodzka machina zapowiada zapierające dech w piersiach efekty specjalne i nowoczesne podejście do mitologii, interpretacja Parandowskiego pozwala współczesnemu czytelnikowi w pełni poczuć literacki ciężar tej historii. Wizualną stronę książki wzbogaca dwadzieścia cztery pełnostronicowe grafiki Jana Wojciechowskiego, które idealnie oddają epicki klimat wędrówki Odyseusza, a całość uzupełnia naukowe posłowie przygotowane przez prof. dr. hab. Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka.
Archetyp powieści drogi
Po upadku Troi Odyseusz wyrusza w podróż powrotną na rodzimą Itakę. Na jego drodze stają jednak zagniewani bogowie, zdradliwe morza i potwory: od krwawego starcia z cyklopem Polifemem, przez kuszący śpiew syren i czary Kirke, aż po mroczne zejście do świata zmarłych. Każdy etap wędrówki wystawia na próbę spryt i wierność herosa.
Tymczasem w jego ojczyźnie narasta chaos – pałac opanowują bezwzględni zalotnicy, a wierna Penelopa zmuszona jest do desperackiej walki o przetrwanie. Gdy po latach tułaczki bohater wreszcie zbliża się do celu, okazuje się, że powrót do domu będzie znacznie bardziej niebezpieczny niż sama podróż...
Czy starożytna opowieść o powrocie Odysa ma szansę porwać dzisiejszego widza? I najważniejsze: czy Christopher Nolan
udźwignie ciężar homerowskiego poematu, czy – jak wieszczą niektórzy krytycy – poniesie swoją pierwszą spektakularną klęskę?
Dla fanów kina to idealna okazja, aby porównać hollywoodzkie wizje z tekstem sprzed tysięcy lat. Nowe wydanie "Odysei" jest już dostępne w księgarniach w całej Polsce!
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