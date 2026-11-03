Przed laty miało to być 300-milionowe widowisko Spielberga. Teraz projekt wraca

Steven Spielberg wraca do projektu, którego nie udało mu się zrealizować ponad dekadę temu. Tym razem jednak będzie tylko producentem, a zamiast filmu powstanie serial.
Ekranizacja powieści Daniela H. Wilsona dojdzie do skutku
Tym projektem jest "Robokalipsa"
, czyli ekranizacja powieści Daniela H. Wilsona
z 2011 roku. Spielberg
był zachwycony powieścią i bardzo chciał ją nakręcić. Obraz miał kosztować fortunę, a zdjęcia miały być realizowane przy użyciu kamer IMAX. W pewnym momencie gwiazdami projektu byli Anne Hathaway
i Chris Hemsworth
. Całość miała nawet wyznaczoną datę premiery (na rok 2013).
Jednak projekt zaliczał ciągłe opóźnienia. I ostatecznie Spielberg
z niego zrezygnował. Co prawda w 2018 roku próbował go wskrzesić jako producent. Tym razem na stanowisku reżysera zasiadł Michael Bay
. Koniec był jednak ten sam – film nie powstał.
Nowy pomysł na ekranizację "Robokalipsy"
polega na realizacji serialu. Amblin Entertainment Spielberga
będzie zaangażowane w projekt. Showrunnerem został Akiva Goldsman,
który ostatnio pracował przy serialach "Star Trek: Nieznane nowe światy
" i "Titans
". Producentem i reżyserem co najmniej odcinka pilotowego został Ron Howard
("Eden
").
Serial "Robopocalypse"
na razie nie jest związany z jakąkolwiek platformą lub stacją telewizyjną.
Powieść Wilsona
opowiada o niedalekiej przyszłości, kiedy to nagle przestają działać wszystkie telefony i internet. Z nieba spadają samoloty, a pozbawione kierowców samochody rozpoczynają polowania na ludzi. Coś przejmuje kontrolę nad komputerami, maszynami, elektrowniami i obroną wojskową. Co się stanie, gdy cała technologia zwróci się przeciwko nam? Czy istnieje sposób, by pokonać wroga, którego sami stworzyliśmy?
Zwiastun serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy", za który odpowiada showrunner "Robopocalypse" Akiva Goldsman