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Przed laty miało to być 300-milionowe widowisko Spielberga. Teraz projekt wraca

The Hollywood Reporter / autor: /
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Przed laty miało to być 300-milionowe widowisko Spielberga. Teraz projekt wraca
Steven Spielberg wraca do projektu, którego nie udało mu się zrealizować ponad dekadę temu. Tym razem jednak będzie tylko producentem, a zamiast filmu powstanie serial.

Ekranizacja powieści Daniela H. Wilsona dojdzie do skutku



Tym projektem jest "Robokalipsa", czyli ekranizacja powieści Daniela H. Wilsona z 2011 roku.

Spielberg był zachwycony powieścią i bardzo chciał ją nakręcić. Obraz miał kosztować fortunę, a zdjęcia miały być realizowane przy użyciu kamer IMAX. W pewnym momencie gwiazdami projektu byli Anne Hathaway i Chris Hemsworth. Całość miała nawet wyznaczoną datę premiery (na rok 2013).

Jednak projekt zaliczał ciągłe opóźnienia. I ostatecznie Spielberg z niego zrezygnował. Co prawda w 2018 roku próbował go wskrzesić jako producent. Tym razem na stanowisku reżysera zasiadł Michael Bay. Koniec był jednak ten sam – film nie powstał.


Nowy pomysł na ekranizację "Robokalipsy" polega na realizacji serialu. Amblin Entertainment Spielberga będzie zaangażowane w projekt.

Showrunnerem został Akiva Goldsman, który ostatnio pracował przy serialach "Star Trek: Nieznane nowe światy" i "Titans". Producentem i reżyserem co najmniej odcinka pilotowego został Ron Howard ("Eden").

Serial "Robopocalypse" na razie nie jest związany z jakąkolwiek platformą lub stacją telewizyjną.

Powieść Wilsona opowiada o niedalekiej przyszłości, kiedy to nagle przestają działać wszystkie telefony i internet. Z nieba spadają samoloty, a pozbawione kierowców samochody rozpoczynają polowania na ludzi. Coś przejmuje kontrolę nad komputerami, maszynami, elektrowniami i obroną wojskową. Co się stanie, gdy cała technologia zwróci się przeciwko nam? Czy istnieje sposób, by pokonać wroga, którego sami stworzyliśmy?

Zwiastun serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy", za który odpowiada showrunner "Robopocalypse" Akiva Goldsman




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