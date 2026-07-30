Przed nami siódma edycja Podkarpackiego Szlaku Filmowego! 7-9 sierpnia spotkajmy się w Łańcucie.

W tym roku Podkarpacka Komisja Filmowa zaprasza do Łańcuta – miasta słynącego z jednego z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych w Polsce, który przez dekady był scenerią wielu polskich produkcji filmowych. Tegoroczna edycja pozwoli spojrzeć na Zamek w Łańcucie z filmowej perspektywy, odkryje też inne, mniej znane oblicza filmowego Łańcuta. W programie znalazło się ponad 30 wydarzeń na trzy filmowe dni.
Podkarpacki Szlak Filmowy od siedmiu lat przypomina o wyjątkowych miejscach na mapie Podkarpacia, które na trwałe zapisały się w historii polskiej kinematografii. Po Jaśliskach, Przemyślu, Bieszczadach, Jarosławiu, Sanoku i Kolbuszowej przyszedł czas na Łańcut. Zeszłoroczna edycja wydarzenia przyciągnęła ponad 8 tysięcy uczestników, a tegoroczny program znów ma wiele do zaoferowania.
Wydarzenie rozpocznie się w piątkowy wieczór (7 sierpnia)
– w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie odbędzie się projekcja "Rękopisu znalezionego w Saragossie
" (reż. Wojciech Jerzy Has
, 1965) z muzyką na żywo. Film jest słynną ekranizacją powieści Jana Potockiego – wybitnego pisarza, podróżnika i historyka, ojca Alfreda Potockiego – pierwszego ordynata Łańcuta. Dzieło Hasa zostało uznane za jedno z najwybitniejszych europejskich dzieł filmowych, a w pierwszoplanową rolę wcielił się znakomity aktor Zbigniew Cybulski. Wprowadzenie do filmu wygłosi Tomasz Kolankiewicz – dyrektor Filmoteki Narodowej-Instytutu Audiowizualnego. Muzykę do filmu skomponował Krzysztof Penderecki
, natomiast widzowie wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać jej w aranżacji Pawła Romańczuka i Małych Instrumentów oraz gitarzystów – Michała Honisza i Szymona Witczyńskiego. Premiera wykonania odbyła się podczas 18. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w 2025 roku, a sam projekt muzyczny powstał w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, którego koordynatorem było Narodowe Centrum Kultury. Na wydarzenie obowiązuje rezerwacja miejsc dostępna na stronie www.mdk-lancut.pl
od 1 sierpnia.
Na piątek i sobotę (7 i 8 sierpnia) program specjalny przygotowało Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, miejscowości położonej w pobliżu Łańcuta. Oprócz nocnego zwiedzania z przewodnikiem, muzeum zaprasza na projekcje filmów dokumentalnych o rodzinie Ulmów oraz spotkania z ich twórcami. W piątek po projekcji "Historii jednej zbrodni
" widzowie spotkają się z reżyserem Mariuszem Pilisem
, a w sobotę po projekcji filmu "Świat Józefa
" – z reżyserem Rafałem Wieczyńskim
. Drugiego dnia wydarzenia (8 sierpnia)
na scenie plenerowej w parku zamkowym, od godziny 13.00, wyświetlane będą filmy dokumentalne i fabularne – te związane z Łańcutem, oraz te zrealizowane w przestrzeniach zamkowych. Na uwagę zasługują filmy prezentujące postać Jana Potockiego ("Podróżnik. Jan Potocki, wielki nieznany
", reż. Maria Guzy
, 2023) oraz nawiązujące do jego literackiej twórczości, przede wszystkim do "Parad", które napisał specjalnie dla sceny teatralnej w zamku ("Theatrum Magicum
", reż. Marcin Giżycki
, 2017, "Inwentorium śladów
", reż. Stephen Quay
, Timothy Quay
, 2009). Uczestnicy zobaczą również dokument "Bask. Objawienie Ameryki
" (reż. Hanna L Ceglińska-Leśnodorska
, 2017) o czystej krwi arabskiej ogierze, który urodził się w Polsce (w stadninie w Albigowej, a następnie trafił do Janowa Podlaskiego), by stać się legendą i podbić amerykańskie areny. Ważnymi punktami w programie są projekcje filmów fabularnych, wśród nich "Brigitte Bardot cudownej
", w której Lech Majewski
– reżyser, malarz i scenarzysta zarazem, podjął się stworzenia realistyczno-fantastycznego dramatu opartego na własnej powieści "Pielgrzymka do grobu Brigitte Bardot cudownej". Drugi dzień wydarzenia zamknie wieczorny plenerowy pokaz historii genialnego oszusta z Łańcuta – Czesława Bojarskiego, we francuskiej produkcji "Fałszerz stulecia
" (reż. Jean-Paul Salomé
, 2025).
Tego dnia równolegle odbywać się będą wydarzenia w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie. Rozpocznie je wernisaż wystawy prac łańcuckiej malarki Barbary Porczyńskiej, a zaraz po nim, na sali widowiskowej MDK, odbędzie pokaz trzech filmów łańcuckiej reżyserki kina dokumentalnego Katarzyny Mazurkiewicz
, połączony ze spotkaniem z autorką i bohaterami filmów. Wśród wybranych tytułów znalazły się "MaMalarka
" – dokument o Barbarze Porczyńskiej, "Mistrz i uczeń
" – obraz młodych muzyków, którzy co roku, pod okiem światowej sławy wiolinistów ćwiczą swój warsztat, a także "Płatnerz musi być muzykiem
" – film o Krzysztofie Panasie, mistrzu płatnerskim z Łańcuta. To nie koniec dokumentalnych akcentów w MDK – tego dnia zostanie też wyświetlony film "Chłopaki
" (reż. Łukasz Machowski
, Katarzyna Machałek
, 2023), pokazujący rzeczywistość nastolatków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie. Projekcji towarzyszyć będzie spotkanie z reżyserami. Na koniec dnia kino w MDK wyświetli dwa filmy kostiumowe, w których zamek odgrywa istotną rolę, czyli "Hrabinę Cosel
" (reż. Jerzy Antczak
, 1968) – opowieść o romansie króla Augusta II Mocnego oraz hrabiny Anny Cosel, toczącym się na tle dramatycznej polskiej historii, oraz "Lokis. Rękopis profesora Wittembacha
" (reż. Janusz Majewski
, 1970) – rzadki w polskiej kinematografii przykład kostiumowego horroru. Finałowy, trzeci dzień Szlaku (niedziela, 9 sierpnia)
wypełnią kolejne filmowe atrakcje, trwające do późnych godzin wieczornych. Na scenie w parku zamkowym widzowie obejrzą m.in. zrealizowany specjalnie na tę okazję filmowy reportaż Adama Głaczyńskiego
, którego bohaterowie – pracownicy zamku i statyści, przywołują wspomnienia z historycznych planów filmowych. O wyzwaniach związanych z pracą w historycznych wnętrzach opowiedzą goście panelu: dyrektor Muzeum-Zamek w Łańcucie – dr Piotr Szopa oraz producenci filmowi, pracujący w tej przestrzeni – Małgorzata Domin
i Dawid Szurmiej
. Tradycją każdego Szlaku są spacery filmowe – tym razem w wirtualnym wydaniu, zaprezentowanym na scenie przez przewodniczkę – Dorotę Błoniarz, w towarzystwie filmoznawczyni dr Grażyny Bochenek. Od nich usłyszymy ciekawostki, historie i anegdoty z łańcuckich planów filmowych. Po tym wprowadzeniu uczestnicy będą mogli odkrywać filmowe przestrzenie zamku, w czym pomoże im mapa lokacji filmowych.
Jednym z najważniejszych punktów programu tego dnia będzie jubileusz 50-lecia kinowej premiery "Trędowatej
" w reżyserii Jerzego Hoffmana
, najsłynniejszego polskiego melodramatu, opowiadającego historię mezaliansu arystokraty – ordynata Waldemara Michorowskiego i guwernantki – Stefci Rudeckiej. W niedzielne popołudnie, w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie, odbędzie się spotkanie z aktorami, którzy współtworzyli tę kultową produkcję – Elżbietą Starostecką
i Leszkiem Teleszyńskim
. Po spotkaniu, na scenie w parku zamkowym, odbędzie się projekcja plenerowa "Trędowatej". Jubileusz stanie się okazją do przypomnienia jednego z najpopularniejszych polskich filmów kostiumowych, którego znaczną część zrealizowano właśnie w Łańcucie. Film Hoffmana od 50 lat cieszy się niesłabnącą sympatią polskich widzów, a Łańcut jest do tej produkcji szczególnie przywiązany. Dla uhonorowania twórców i aktorów "Trędowatej
" odsłonięty zostanie pamiątkowy mural, który powstanie na jednej ze ścian budynku Miejskiego Domu Kultury, specjalnie z okazji jubileuszu.
Wielbiciele kina kostiumowego i historycznego będą mogli wziąć udział w quizie filmowym, prowadzonym przez Karolinę Marciszewską, a miłośnicy walca z "Trędowatej" usłyszą utwór na żywo podczas koncertu muzyki filmowej w wykonaniu Podkarpackiego Teatru Muzycznego Halka. Dzień zakończy wieczorna projekcja filmu "Pałac
" (reż. Tadeusz Junak
, 1980) na scenie w ogrodach zamkowych.
Organizatorzy przygotowali także wydarzenia towarzyszące. Wśród nich znalazły się warsztaty tańców dworskich, spotkania edukacyjne w Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego, a także inscenizacje historyczne "Śniadanie na trawie" w zamkowym parku.
W trakcie wydarzenia przed budynkiem Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie będą działać punkty gastronomiczne. W razie niepogody wydarzenia w parku zamkowym zostaną przeniesione do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie.
Pełen program wydarzenia znajduje się na: https://filmowepodkarpacie.pl/lancut
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