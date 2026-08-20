Przedpremiera z Cannes i rozmowa o horrorze. Rusza nowy cykl w Kinie Wisła!

Warszawskie Kino Wisła rusza z autorską inicjatywą dedykowaną miłośnikom ambitnego kina gatunkowego. Od września na Żoliborzu startują "Wymiary Kina na Placu Wilsona" – comiesięczne pokazy skupione na elevated horrorze oraz tytułach wymykających się prostym klasyfikacjom. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Filmweb.
Inicjatywa ma stworzyć w stolicy stałą przestrzeń dyskusyjną dla fanów artystycznej grozy. Każde wydarzenie w ramach cyklu będzie składać się z trzech elementów: eksperckiej prelekcji wprowadzającej, seansu filmowego oraz moderowanej rozmowy z udziałem publiczności, na scenie spotkają się dziennikarz filmowy i czynny twórca.
Premiera z Cannes na otwarcie
Inauguracja cyklu odbędzie się we wtorek, 1 września o godzinie 18:00. Wydarzenie otworzy przedpremierowy pokaz filmu "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma
" w reżyserii Jane Schoenbrun
– jednej z najbardziej wyrazistych propozycji tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes.
"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma" – zobacz zwiastun
Po seansie zaplanowano dyskusję o specyfice współczesnego horroru oraz konfrontacji warsztatu reżyserskiego z analizą krytyczną. W rozmowie wezmą udział: Bartosz M. Kowalski
– reżyser i scenarzysta, czołowy twórca polskiego kina grozy (m.in. "Plac zabaw
", "W lesie dziś nie zaśnie nikt
", "Ostatnia wieczerza
" oraz najnowszy horror "13 dni do wakacji
");
Filip Mańka – redaktor naczelny portalu Immersja, filmoznawca i krytyk filmowy (publikujący m.in. w "EKRANACh" i "CD-Action"), który poprowadzi również prelekcję przed seansem.
Projekt "Wymiary Kina na Placu Wilsona" jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
Bilety na wrześniową inaugurację są już dostępne w kasach Kina Wisła oraz na stronie internetowej placówki!!