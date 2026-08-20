Newsy Przedpremiera z Cannes i rozmowa o horrorze. Rusza nowy cykl w Kinie Wisła!
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Przedpremiera z Cannes i rozmowa o horrorze. Rusza nowy cykl w Kinie Wisła!

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https://www.filmweb.pl/news/Przedpremiera+z+Cannes+i+rozmowa+o+horrorze.+Rusza+nowy+cykl+w+Kinie+Wis%C5%82a-168149
Przedpremiera z Cannes i rozmowa o horrorze. Rusza nowy cykl w Kinie Wisła!
Warszawskie Kino Wisła rusza z autorską inicjatywą dedykowaną miłośnikom ambitnego kina gatunkowego. Od września na Żoliborzu startują "Wymiary Kina na Placu Wilsona" – comiesięczne pokazy skupione na elevated horrorze oraz tytułach wymykających się prostym klasyfikacjom. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Filmweb.

Inicjatywa ma stworzyć w stolicy stałą przestrzeń dyskusyjną dla fanów artystycznej grozy. Każde wydarzenie w ramach cyklu będzie składać się z trzech elementów: eksperckiej prelekcji wprowadzającej, seansu filmowego oraz moderowanej rozmowy z udziałem publiczności, na scenie spotkają się dziennikarz filmowy i czynny twórca.

Premiera z Cannes na otwarcie



Inauguracja cyklu odbędzie się we wtorek, 1 września o godzinie 18:00. Wydarzenie otworzy przedpremierowy pokaz filmu "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma" w reżyserii Jane Schoenbrun – jednej z najbardziej wyrazistych propozycji tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes.

"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma" – zobacz zwiastun

Po seansie zaplanowano dyskusję o specyfice współczesnego horroru oraz konfrontacji warsztatu reżyserskiego z analizą krytyczną. W rozmowie wezmą udział:

Bartosz M. Kowalski – reżyser i scenarzysta, czołowy twórca polskiego kina grozy (m.in. "Plac zabaw", "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Ostatnia wieczerza" oraz najnowszy horror "13 dni do wakacji");

Filip Mańka – redaktor naczelny portalu Immersja, filmoznawca i krytyk filmowy (publikujący m.in. w "EKRANACh" i "CD-Action"), który poprowadzi również prelekcję przed seansem.
 
Projekt "Wymiary Kina na Placu Wilsona" jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

Bilety na wrześniową inaugurację są już dostępne w kasach Kina Wisła oraz na stronie internetowej placówki!!

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