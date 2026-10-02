Przedsprzedaż biletów na film "Street Fighter. Uliczny Wojownik" właśnie wystartowała! Bilety znajdziesz w kinach Cinema City i Multikino. Szczegóły dostępne na stronach sieci kin.
Fani czekają od lat na nową adaptację filmu "Street Fighter. Uliczny Wojownik
” od czasu kultowego filmu z 1994 roku, w którym wystąpili Jean-Claude Van Damme
, Raúl Juliá
, Kylie Minogue
i Ming-Na Wen
. Nowy film na ekranach kin od 16 października br.
Akcja filmu rozgrywa się w 1993 roku. Skłóceni wojownicy Ryu (Andrew Koji
) i Ken Masters (Noah Centineo
) ponownie stają do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang
) rekrutuje ich do kolejnego turnieju World Warrior Tournament: brutalnej walki na pięści. Jednak za tą walką kryje się spisek, który zmusza ich do zmierzenia się ze sobą i demonami przeszłości. Jeśli tego nie zrobią, będzie to oznaczało koniec gry!
Film reżyseruje Kitao Sakurai
. Adaptacja filmowa jest współtworzona i współprodukowana wraz z firmą Capcom, twórcą i wydawcą gier wideo.
Seria gier "Street Fighter
", zapoczątkowana w 1987 roku, to cykl gier skupiających się na intensywnych pojedynkach jeden na jednego pomiędzy barwną galerią mistrzów sztuk walki. Fabuła gier często koncentruje się wokół turnieju walk organizowanego przez M. Bisona – przywódcę złowrogiej organizacji Shadaloo. Od momentu debiutu marka sprzedała się w ponad 55 milionach egzemplarzy na całym świecie.
W obsadzie filmu zobaczymy m.in.: Andrew Koji
(Ryu), Noaha Centineo
(Ken), Callinę Liang
(Chun-Li), Cody'ego Rhodesa
(Guile), Orville'a Pecka
(Vega), 50 Cent (Balrog), Jasona Momoę
(Blanka), Vidyuta Jammwala
(Dhalsim), Oliviera Richtersa
(Zangief), Hirookiego Goto
(E. Honda), Davida Dastmalchiana
(M. Bison), Romana Reignsa
(Akuma), Andrew Schulza
(Dan Hibiki), Erica André
(Don Sauvage), Mela Jarnsona
(Cammy), Raynę Vallandingham
(Juli), Alexandera Volkanovskiego (Joe). "Street Fighter. Uliczny Wojownik" w kinach od 16 października.