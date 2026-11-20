"Toxic" ze Złotym Lampartem z Locarno, litewski kandydat do Oscara i spotkania z twórczyniami. W dniach 25–29 listopada w Kinie Muranów odbędzie się pierwsza edycja Przeglądu Nowego Kina Litewskiego.
W programie znalazło się sześć filmów pokazujących współczesną Litwę z różnych perspektyw – przez historie o dorastaniu, relacjach, presji społecznej, przemianach obyczajowych i pamięci.
Przegląd otworzy "Toxic
" Saulė Bliuvaitė
, nagrodzony Złotym Lampartem na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno. Film opowiada o dwóch nastolatkach marzących o karierze modelek i mierzących się z presją kanonów piękna. Projekt był rozwijany w ramach międzynarodowego programu EKRAN+ związanego z Wajda School.
W kolejnych dniach widzowie zobaczą m.in. "China Sea
" Jurgisa Matulevičiusa
, historię byłego zawodnika sztuk walki podejmującą temat samotności, przemocy i destrukcyjnych wzorców męskości, oraz "Renowację
" Gabrielė Urbonaitė
– opowieść o kobiecie zbliżającej się do trzydziestki, która zaczyna na nowo przyglądać się swoim wyborom i oczekiwaniom otoczenia.
Jednym z najważniejszych punktów programu będzie także "Kronika południowa
" Ignasa Miškinisa
, historia dorastania w Szawlach lat 90. Film zdobył dwanaście Litewskich Nagród Filmowych "Srebrny Żuraw" i został oficjalnym litewskim kandydatem do Oscara.
Program uzupełnią skierowane do młodszej publiczności "Serce motyla
" Inesy Kurklietytė
oraz dokument "Pocałunek na dobranoc
" Giedrė Žickytė
, poświęcony Irenie Veisaitė – litewskiej intelektualistce ocalałej z Zagłady.
Seansom będą towarzyszyć spotkania z twórczyniami. 27 listopada po "Renowacji
" z publicznością spotka się Gabrielė Urbonaitė
, a 29 listopada po "Pocałunku na dobranoc
" – Giedrė Žickytė
.
Pierwsza edycja ma być początkiem regularnej obecności nowego kina litewskiego w Polsce. Organizatorami wydarzenia są Litewskie Centrum Filmowe, Litewski Instytut Kultury, Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce oraz Kino Muranów. Partnerami Przeglądu są Ignitis Polska i Wajda School. Przegląd Nowego Kina Litewskiego: 25–29 listopada, Kino Muranów w Warszawie. Szczegółowy program i bilety dostępne są na stronie kina.
Informacja sponsorowana