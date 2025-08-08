Gamingowa podróż w czasie – Retrobus przejedzie ulicami Białegostoku!

Już w sobotę, 16 sierpnia 2025 roku, Białystok zamieni się w planszę dla wyjątkowej podróży w czasie. Muzeum Gier i Technologii zaprasza na przejażdżkę legendarnym Jelczem, który kiedyś codziennie woził mieszkańców po ulicach miasta, a teraz wróci w zupełnie nowym wydaniu – jako mobilne muzeum pełne retro sprzętu do grania.
Organizatorzy we współpracy z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej przygotowali dla uczestników wyjątkową atrakcję – autobus wypełniony konsolami i komputerami sprzed lat, zasilanymi przez stacje Ecoflow. W środku będzie można zagrać w klasyczne tytuły, porozmawiać z ekipą Muzeum Gier i Technologii oraz Kanału o Technologii, a przy okazji poczuć klimat dawnych autobusowych podróży do szkoły czy pracy.
Start zaplanowano na godzinę 9:00 spod Muzeum Gier i Technologii na Chorten Arena (wejście od skrzyżowania ul. Wiosennej i Ciołkowskiego). Przez cały dzień autobus wykona kilka kursów po Białymstoku – szczegółowy rozkład jazdy, trasa i przystanki zostaną opublikowane wkrótce. Co ważne, udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, jednak organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy
, aby móc lepiej oszacować liczbę uczestników.
Podsumowując – jeśli kochacie gry retro, klimaty PRL-owskich autobusów i chcecie poczuć się jak pasażer w podróży w czasie, 16 sierpnia 2025 roku zarezerwujcie sobie czas między 9:00 a 15:00.