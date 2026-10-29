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Przemysław Bluszcz i Rafał Królikowski w serialu "Szpital św. Anny"

Informacja nadesłana
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Przemysław Bluszcz i Rafał Królikowski w serialu &quot;Szpital św. Anny&quot;
źródło: Materiał nadesłany
"Szpital św. Anny" został po raz drugi nagrodzony Telekamerą w kategorii SERIAL. To wyróżnienie oraz fenomenalne wyniki oglądalności potwierdzają, że produkcja jest jednym z ulubionych seriali telewidzów. Twórcy nie zwalniają jednak tempa i szykują kolejne niespodzianki. Na korytarzach "Szpitala św. Anny" pojawią się nowe twarze! Już w najbliższych odcinkach na SOR trafi Jan Szabo, w którego wcieli się Przemysław Bluszcz, a na salę operacyjną dr Marcin Wilk, grany przez Rafała Królikowskiego.

W najnowszym odcinku (odc. 172, emisja: środa, 28.10) dr Tomasz Jaworski zostaje wezwany do mężczyzny, który zemdlał na ulicy. Początkowo wszystko będzie wskazywało na udar, jednak jeszcze w karetce Tomek stwierdzi hipoglikemię. Wkrótce okaże się, że pacjent to wybitny szef kuchni Jan Szabo (Przemysław Bluszcz).

Jan to człowiek z fantazją, kolorowy ptak, którego trudno zaszufladkować. Choć jest szorstki w obyciu i mało wylewny, okazuje się doskonałym obserwatorem i świetnie czyta ludzi. Nic więc dziwnego, że przytłoczony ostatnimi wydarzeniami Tomek otworzy się przed nim i otrzyma wsparcie, którego tak bardzo potrzebował… Czy to początek prawdziwej męskiej przyjaźni?

Wkrótce wyjdzie również na jaw, że jedna z pracownic szpitala to dawna miłość Jana…

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Kilka odcinków później w szpitalu rozegra się dramat (odc. 175, emisja: poniedziałek, 02.11). Jeden z lekarzy zostanie napadnięty, a obrażenia okażą się na tyle poważne, że zagrożą jego dalszej karierze. Wtedy do akcji wkroczy ceniony neurochirurg dr Marcin Wilk (Rafał Królikowski), który przeprowadzi pilną operację. Choć w środowisku ma opinię ekscentryka, jest jednym z najlepszych specjalistów w swoim fachu. Czy uda mu się uratować przyszłość poszkodowanego lekarza?


PREMIEROWE ODCINKI: poniedziałek–piątek, godz. 16:50, TVN
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