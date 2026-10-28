Przerób okładkę Krzyżówki Filmwebu i wygraj nagrody!

Filmweb i Michał Sikorski
ogłaszają konkurs
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Zadanie jest proste: przerób okładkę Krzyżówki Filmwebu w jak najbardziej kreatywny sposób i powalcz o nagrody.
(Krzyżówkę Filmwebu możecie zakupić TUTAJ
) Co możesz wygrać?
- Oficjalną Planszówkę Filmwebu
- Projektor WANBO Cube 1 Jak wziąć udział?
- Zaobserwuj profil @filmweb.pl na Instagramie
- Kreatywnie przerób okładkę Krzyżówki Filmwebu
- Opublikuj gotową pracę na swoim Instagram Stories (IGS) i koniecznie
oznacz profil @filmweb.pl
- Pamiętaj, że Twój profil na Instagramie musi być publiczny
Zwycięską pracę wybierze nasze filmwebowe jury, a wyniki ogłosimy 3.11 na IGS Filmwebu. Terminy konkursu:
Konkurs trwa: 26.10–1.11
Ogłoszenie wyników: 3.11 Regulamin konkursu
jest dostępny TUTAJ
Pokażcie nam swoją kreatywność, do dzieła!
Informacja sponsorowana