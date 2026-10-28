Newsy Przerób okładkę Krzyżówki Filmwebu i wygraj nagrody!
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Przerób okładkę Krzyżówki Filmwebu i wygraj nagrody!

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Przer%C3%B3b+ok%C5%82adk%C4%99+Krzy%C5%BC%C3%B3wki+Filmwebu+i+wygraj+nagrody-169365
Przerób okładkę Krzyżówki Filmwebu i wygraj nagrody!
Filmweb i Michał Sikorski ogłaszają konkurs!
Zadanie jest proste: przerób okładkę Krzyżówki Filmwebu w jak najbardziej kreatywny sposób i powalcz o nagrody.

(Krzyżówkę Filmwebu możecie zakupić TUTAJ)

Co możesz wygrać?
 - Oficjalną Planszówkę Filmwebu 
 - Projektor WANBO Cube 1





Jak wziąć udział?
- Zaobserwuj profil @filmweb.pl na Instagramie
- Kreatywnie przerób okładkę Krzyżówki Filmwebu
- Opublikuj gotową pracę na swoim Instagram Stories (IGS) i koniecznie oznacz profil @filmweb.pl
- Pamiętaj, że Twój profil na Instagramie musi być publiczny

Zwycięską pracę wybierze nasze filmwebowe jury, a wyniki ogłosimy 3.11 na IGS Filmwebu.

Terminy konkursu:
Konkurs trwa: 26.10–1.11
Ogłoszenie wyników: 3.11

Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ

Pokażcie nam swoją kreatywność, do dzieła! 



Informacja sponsorowana

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