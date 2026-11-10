Przyszłość HBO Max i Paramount+ ujawniona

Wczoraj David Ellison zaprezentował dane finansowe Skydance za trzeci kwartał. Przy okazji ujawnił też plany na przyszłość. Poznaliśmy między innymi los najważniejszych platform streamingowych koncernu.
Rusza plan łączenia HBO Max i Paramount+
Na chwilę obecną nie ma planu stworzenia jednej, wielkiej platformy streamingowej. Ten proces rozłożony został na wiele miesięcy, może nawet lata. Pierwszym etapem będzie oferowanie pakietu subskrypcyjnego łączącego HBO Max i Paramount+
. Jak ujawnił Ellison w liście do akcjonariuszy, taki pakiet zostanie zaoferowany obecnym użytkownikom platform oraz nowym chętnym na początku 2027 roku.
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Na razie nie poznaliśmy szczegółów dotyczących ceny nowego pakietu. Należy się jednak spodziewać, że będzie on dużo bardziej atrakcyjny od posiadania obu platform niezależnie. Ma to zachęcić jak największą liczbę użytkowników do przejścia na łączoną ofertę i przekonania się, że oferty tych platform "doskonale się uzupełniają" (jak napisał Ellison
). W związku z tym spodziewamy się zwiększyć zaangażowanie użytkowników w poszczególnych regionach, poprawić wskaźniki utrzymania subskrybentów, a także zwiększyć przychody i rentowność, osiągając w dłuższej perspektywie wyniki na poziomie czołowych konkurentów lub nawet je przewyższając
- czytamy w liście szefa Skydance do akcjonariuszy.
Obecnie HBO Max i Paramount+ to ok. 203 miliony subskrypcji. To wynik daleki od tego, jakim może pochwalić się Netflix. Czyni jednak z oferty streamingowej Skydance groźnego rywala dla Disneya i Amazonu.
Obie platformy Skydance będą więc na razie funkcjonować niezależnie, jednak ich działania kontrolować będzie jeden człowiek. To Casey Bloys, który awansował na to stanowisko miesiąc temu, kiedy koncern ujawnił nowe władze.