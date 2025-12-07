Newsy Filmy Festiwale i nagrody Najlepszy dokument roku wybrany
The Hollywood Reporter
W sobotę ogłoszono laureatów nagród International Documentary Association. Wyróżnienia te przyznawane są najlepszym dokumentom.

Najlepszy dokument roku to kandydat do Oscara Macedonii Północnej



Nagrodę główną IDA dla najlepszego dokumentu roku przyznano filmowi "Prikaznata za Siljan". Jego reżyserką jest Tamara Kotevska, która ma na swoim koncie nominację do Oscara za dokument "Kraina miodu".


Film opowiada historię Nikoli. To rolnik, który staje się ofiarą nowych przepisów, które uniemożliwiają mu sprzedaż ziemi i upraw. Udaje mu się jednak zdobyć nową pracę, gdzie natrafia na rannego bociana. Tak rodzi się niezwykła przyjaźń. 

"Prikaznata za Siljan" wygrał również w kategorii najlepsze zdjęcia. To jeden z dwóch filmów, który wygrał w więcej niż jednej kategorii. Drugim jest "Apokalipsa w tropikach" (dla producentów i za scenariusz).

"Prikaznata za Siljan" to kandydat Macedonii Północnej do tegorocznego Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Zwiastun filmu "Prikaznata za Siljan"



