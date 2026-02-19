Pucio, ulubiony bohater maluchów, gości w domach czytelników już od 10 lat!

Seria o Puciu została stworzona przez Martę Galewską-Kustrę i Joannę Kłos. Autorka, doktor nauk humanistycznych, logopedka, pedagożka dziecięca i pedagożka twórczości, napisała książki mające na celu wspomaganie kształtowania się mowy u dzieci na różnych etapach rozwoju. Pierwszy tom, Pucio uczy się mówić, ukazał się w 2016 roku i z miejsca podbił serca rodziców i dzieci. Zapoczątkował też serię, która dziś liczy ponad 30 książek, gier oraz zabawek wspierających rozwój mowy oraz pobudzających do myślenia!Pucio z pewnością nie zdobyłby tylu dziecięcych serc, gdyby nie kreska współautorki serii, Joanny Kłos. Jej ciepłe pastelowe ilustracje sprawiły, że sympatyczny bohater stał się ulubieńcem maluchów, które pokochały jego charakterystyczny wizerunek.Każdy tytuł szybko staje się bestsellerem. Niekwestionowanym liderem jest pierwszy tom, "Pucio uczy się mówić", o nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy! Łącznie wszystkich książek, puzzli i gier sprzedało się prawie 6 milionów egzemplarzy. Trudno znaleźć malucha, który nie znałby Pucia!Popularność naszego bohatera wykracza poza granice Polski. Przygody Pucia poznały już maluchy z 10 krajów (m.in. Włoch, Czech, Ukrainy czy Chorwacji). W części z nich seria cieszy się ogromną popularnością.Pucio to seria doceniana przez całe rodziny. Wszystkie tytuły powstały z myślą o wsparciu merytorycznym rozwoju dzieci, lecz sprzyjają też pogłębianiu relacji rodziców z dziećmi. Produkty z serii dają okazję do wspólnego spędzania czasu podczas czytania książek, układania puzzli lub grania w gry.Dziękujemy za wspólne 10 lat!