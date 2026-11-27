Branża growa próbuje przekonać świat, że gry w wersji fizycznej to przeżytek. Dane sprzedażowe tego nie potwierdzają.
"GTA VI" w pudełku też się sprzedaje
Najlepszym tego przykładem jest sprzedaż "Grand Theft Auto VI"
. Co prawda Rockstar i Take-Two nie przygotowały fizycznych wersji gry w tradycyjnym rozumieniu, lecz w sklepach można znaleźć pudełkowe wersje. Zamiast płyty z grą pudełko zawiera kod do pobrania.
Taka wersja okazała się najlepiej sprzedającą pudełkową grą wideo w Wielkiej Brytanii od 2019 roku. Według portalu The Game Business wpływy wyniosły 32 mln funtów.
We Francji w ciągu pierwszych trzech dni sprzedano milion pudełek z "GTA VI". Z kolei w Hiszpanii pobito dotychczasowy rekord sprzedaży gier wideo w pudełku.
Jak te dane wpłyną na kolejne decyzje sprzedażowe branży growej? Na chwilę obecną trudno powiedzieć.
Zwiastun gry "GTA VI"