QRY z nowym singlem i klipem promującym film "100 DNI: Misja Zeus"

Fani prostych, bezpretensjonalnych kawałków, którzy przeżyli miłość w Zakopanem i pokochali oczy w kolorku amaretto, mogą mieć pewność, że tej jesieni nie wyrzucą z głowy zaproszenia Albercika na "RANDEWU". W nowym utworze i teledysku promującym film "100 DNI: Misja Zeus", QRY wchodzi w dobrze znaną konwencję pastiszu disco polo i robi z niej własny soundtrack do miłosnych perypetii bohatera. "Kocham cię, mała, nie będę kłamał" – jego muzyczne wyznanie nie zostawia miejsca na niedopowiedzenia, a plan jest równie prosty, co ambitny – doprowadzić do randewu z wymarzoną Sarą (Pola Sieczko).
Za tekst i realizację nagrania odpowiada sam QRY, produkcją zajął się Clearmind, za miksem i masteringiem stoi FANTØM. Teledysk w reżyserii Filipa Strzelca jeszcze mocniej podkręca humorystyczną konwencję piosenki. Obok Patryka Lubasia
w roli Albercika pojawia się w nim Pola Sieczko
jako wyśniona Sara oraz Vincent Denier i Adam Sarnek jako członkowie kapeli disco polo. Na ekranie zobaczyć możemy też Łukasza Wojtycę – producenta filmu i prezesa Ekipy Holding, który na potrzeby klipu zamienił producencki fotel na mop klubowego sprzątacza.
Czy Albercikowi uda się doprowadzić do tytułowego randewu? Czy jego uczucia do Sary mają szansę na happy end? Odpowiedzi na te pytania dostarczy już sam film "100 DNI: Misja Zeus
". W oczekiwaniu na ten moment warto dać się porwać piosence QRY’ego, a 11 września zastosować do słów producenta z finału teledysku.
"100 DNI: Misja Zeus" z premierą w Energylandii
Na ekrany kin w całej Polsce "100 DNI: Misja Zeus
" trafi 11 września, ale pierwsi widzowie zobaczą film już dzień wcześniej. 10 września Park Rozrywki Energylandia zamieni się w miejsce uroczystej premiery nowej odsłony "100 DNI", podczas której na jednym evencie spotkają się twórcy, gwiazdy i influencerzy oraz fani Ekipy.
Ci, którzy nie pojawią się osobiście w Zatorze, również będą mogli uczestniczyć w premierowym wieczorze. W wybranych kinach w całej Polsce zaplanowano transmisję na żywo z czerwonego dywanu, po której odbędzie się premierowy pokaz filmu. Oznacza to, że "100 DNI: Misja Zeus
" będzie można zobaczyć na dużym ekranie już 10 września – dzień przed oficjalną premierą kinową.
O czym jest film?
"100 DNI: Misja Zeus
" to pełna akcji komedia młodzieżowa, będąca kontynuacją hitu "100 dni do matury", który przyciągnął do kin ponad milion widzów. Tym razem Kapsel i jego ekipa wychodzą poza szkolne mury i stawiają pierwsze kroki w dorosłości. Bohaterowie zostają wciągnięci w niebezpieczną, międzynarodową grę, a przed nimi staje misja, od której zależy przyszłość całej planety.
To opowieść o dorastaniu do wyzwań, presji, by nadążyć za światem i o potrzebie odnalezienia własnego miejsca wtedy, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli.
Film łączy energię kina rozrywkowego z emocjonalną prawdą o młodych ludziach, którzy próbują udowodnić sobie i innym, że są gotowi na więcej — nawet jeśli sami nie mają jeszcze tej pewności.
Ogólnopolska premiera kinowa filmu "100 DNI: Misja Zeus" odbędzie się 11 września 2026 roku.
Informacja sponsorowana