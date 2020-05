QUIZ: Jak dobrze znasz produkcje, których akcja rozgrywa się w kosmosie?

Już 29 maja na Netflix trafi nowy serial komediowy Steve'a Carella Grega Danielsa . " Siły Kosmiczne " to historia generała Marka R. Nairda, uznanego pilota Sił Powietrznych USA, który marzy o kierowaniu lotnictwem. Otrzymuje jednak inne zadanie – ma pokierować nowo utworzonym szóstym rodzajem armii, czyli Siłami Kosmicznymi, których zadaniem jest doprowadzenie do ponownego lądowania Amerykanów na Księżycu. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was quiz . Odpowiedz na 12 pytań i przekonaj się, czy Twoja wiedza o kosmosie pozwoliłaby Ci stanąć na czele Sił Kosmicznych. QUIZ znajdziecie TUTAJ