Jak AI i GeForce RTX pomogły stworzyć teledysk "Futurama 3"

AI jako narzędzie, nie substytut

Technologia, która zmienia zasady gry

Produkcja w domowym studiu, jakość światowa

Obrazy tła wygenerowane w Midjourney drukowano na wielkoformatowych płachtach i wykorzystywano jako fototapety

NVIDIA Studio – środowisko twórcze nowej generacji

Nowa era tworzenia

Teledysk “Futurama 3 (fanserwis)” to audiowizualna eksplozja treści — nie tylko za sprawą dynamicznego tekstu Kuby Grabowskiego, znanego pod pseudonimem artystycznym Quebonafide, lecz także dzięki warstwie wizualnej, która dorównuje kinowym produkcjom science fiction. W produkcji kilku ujęć wykorzystano lokalnie uruchamiane modele AI, oparte na kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX i ekosystemie sprzętowo-programowym NVIDIA Studio, stworzonym z myślą o cyfrowych twórcach, obejmującym laptopy i komputery stacjonarne z kartami graficznymi GeForce RTX, a także certyfikowane sterowniki NVIDIA Studio oraz narzędzia optymalizujące pracę w aplikacjach kreatywnych.”, mówi prof. Andrzej Dragan, reżyser i główny twórca teledysku, fizyk kwantowy i artysta wizualny znany z eksperymentalnych projektów łączących naukę ze sztuką. Jego wizja, wsparta technologią i zespołem złożonym na końcowym etapie realizacji z zaledwie trzech osób, doprowadziła do powstania klipu, który zdobył uznanie w świecie artystów i twórców otrzymując nagrody Fryderyka i Popkillera 2025 w kategorii Teledysk Roku oraz nagrodę Best VFX na Berlin Music Video Awards 2025. “” — uzasadniało jury.Dla Dragana największym wyzwaniem było stworzenie obrazu, który dorówna intensywności tekstu Kuby. “”, tłumaczy w materiale zza kulis. Wymagało to precyzyjnego planowania, testowania dziesiątek pomysłów i finalnego zagęszczenia materiału kreatywnymi dodatkami. Gdyby produkowano go klasycznie — wymagałby zdjęć w 10 różnych lokalizacjach i dwóch tygodni pracy. Zamiast tego wykorzystano modele AI w pracy nad tworzeniem scenografii, które były drukowane w formie teł, które były kręcone w studio. “”, mówi Dragan. “”.Karty NVIDIA GeForce RTX , wyposażone w rdzenie Tensor i obsługujące operacje z precyzją FP4, umożliwiły lokalne uruchamianie zaawansowanych modeli AI: Stable Diffusion do modyfikacji części nakręconych ujęć, AnimateDiff do animacji, a także GAN-y wykorzystywane do efektów deepfake. “.”Patryk Gadaszewski, odpowiedzialny za część animacji i efektów specjalnych, podkreśla: “”. Bez mocnego sprzętu, wiele z kluczowych efektów — jak płonąca głowa czy topniejąca płyta winylowa — trwałoby zbyt długo lub byłyby niemożliwe do wykonania.Wszystkie elementy teledysku — tła, symulacje, stylizacje i montaż — powstały lokalnie, bez użycia chmury obliczeniowej.tworząc unikalny klimat retro-futurystyczny inspirowany anime, VHS i cyfrową estetyką lat 90. “Zależało mi na różnorodności — od analogowej zabawy papierem po generowanie i edycja ujęć z wykorzystaniem platformy Runway”, opowiada Dragan. Postprodukcja trwała cztery miesiące i była wypełniona intensywną pracą koncepcyjną: “”, dodaje.Platforma NVIDIA Studio to kompleksowe środowisko dla artystów cyfrowych, obejmujące zarówno sprzęt (laptopy i komputery stacjonarne z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX), jak i zoptymalizowane sterowniki dla najpopularniejszych aplikacji jak Blender, After Effects czy Houdini. Dzięki niej:• renderowanie i eksport są szybsze i bardziej stabilne,• modele AI działają płynnie i lokalnie na komputerze użytkownika,• artysta ma pełną kontrolę kreatywną nad projektem.To nie tylko technologia — to zmiana paradygmatu, w której twórczość nie wymaga wielkich zasobów, lecz sprytu, wyobraźni i odpowiednich narzędzi.“Futurama 3” udowadnia, że przy wsparciu nowoczesnych narzędzi twórca może dziś zrealizować profesjonalny projekt na światowym poziomie, działając samodzielnie lub w małym zespole. To przykład, jak AI i karty graficzne NVIDIA GeForce RTX potęgują, a nie zastępują ludzki talent.Jak mówi sam Andrzej Dragan: “”.Chcesz stworzyć własny projekt z użyciem lokalnej AI? Sprawdź, co potrafią karty graficzne NVIDIA GeForce RTX i środowisko NVIDIA Studio — i przekonaj się, jak sztuczna inteligencja może wspierać Twoją wyobraźnię.