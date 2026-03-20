World of Reel
https://www.filmweb.pl/news/Quentin+Tarantino+i+Sylvester+Stallone+napisz%C4%85+i+wyre%C5%BCyseruj%C4%85+serial-165729
CO ZA COMBO! Tarantino i Stallone szykują serial
Ta wiadomość zapewne wprawi w zdumienie wiele osób. Jak donosi portal World of Reel, Quentin Tarantino i Sylvester Stallone pracują nad wspólnym projektem.

Ze skromnego newsa portalu World of Reel wynika, że niezatytułowany projekt jest ich wspólnym dziełem. Quentin Tarantino i Sylvester Stallone będą go wspólnie reżyserować, a Tarantino dodatkowo napisze jego scenariusz.

O fabule na razie nic nie wiemy. Wiadomo jedynie, że będzie to serial gangsterski rozgrywający się w latach 30. ubiegłego wieku. Będzie się składał z sześciu odcinków i zobaczymy w nich gangsterów, dziewczyny z rewii oraz boks.

Ale to nie wszystko. Serial ma być czarno-biały i nakręcony przy użyciu kamer z lat 30.

Choć na pierwszy rzut oka połączenie Tarantino-Stallone może się wydawać dziwne, to fani Tarantino dobrze wiedzą o jego fascynacji aktorem. Reżyser już dawno chciał współpracować ze Stallone'em. Proponował mu rolę Louisa Gara w "Jackie Brown" i Kaskadera Mike'a w "Grindhouse: Death Proof". W obu przypadkach Stallone oferty odrzucił.

Po sieci krążyły też plotki o tym, że Stallone miał zagrać Butcha Coolidge'a w "Pulp Fiction". Jednak w 2022 roku gwiazdor zdecydowanie je zdementował.

Czy tym razem do współpracy rzeczywiście dojdzie? 

