CO ZA COMBO! Tarantino i Stallone szykują serial

Ta wiadomość zapewne wprawi w zdumienie wiele osób. Jak donosi portal World of Reel, Quentin Tarantino i Sylvester Stallone pracują nad wspólnym projektem.
Tarantino i Stallone robią serial. Co o nim wiemy?
Ze skromnego newsa portalu World of Reel wynika, że niezatytułowany projekt jest ich wspólnym dziełem. Quentin Tarantino
i Sylvester Stallone
będą go wspólnie reżyserować, a Tarantino
dodatkowo napisze jego scenariusz.
O fabule na razie nic nie wiemy. Wiadomo jedynie, że będzie to serial gangsterski rozgrywający się w latach 30. ubiegłego wieku.
Będzie się składał z sześciu odcinków i zobaczymy w nich gangsterów, dziewczyny z rewii oraz boks.
Ale to nie wszystko. Serial ma być czarno-biały i nakręcony przy użyciu kamer z lat 30.
Getty Images © Santiago Felipe
Choć na pierwszy rzut oka połączenie Tarantino
-Stallone
może się wydawać dziwne, to fani Tarantino
dobrze wiedzą o jego fascynacji aktorem. Reżyser już dawno chciał współpracować ze Stallone'em
. Proponował mu rolę Louisa Gara w "Jackie Brown
" i Kaskadera Mike'a w "Grindhouse: Death Proof
". W obu przypadkach Stallone
oferty odrzucił.
Po sieci krążyły też plotki o tym, że Stallone
miał zagrać Butcha Coolidge'a w "Pulp Fiction
". Jednak w 2022 roku gwiazdor zdecydowanie je zdementował.
Czy tym razem do współpracy rzeczywiście dojdzie?
Zwiastun serialu "Tulsa King", którego gwiazdą i producentem jest Sylvester Stallone